Jochen Kurzke (links) und Tim Lachenmaier mit Leuchten für Garten und Terrasse, die sie in Hastedt produzieren. Jetzt stellen sie auch Leuchten aus Zuckerrohr her. (Frank Thomas Koch)

Aus Zuckerrohr wird Rum hergestellt, Kraftstoff für Autos, Pappteller und Pappbecher für den Grillabend – und in Bremen seit neuestem Lampen für den Garten und den Außenbereich. In dieser Woche ist das Unternehmen 8 Seasons Design im Stadtteil Hastedt damit an den Start gegangen. Vertriebsleiter Jochen Kurzke sagt: „Der Rohstoff, aus dem wir die Leuchten herstellen, stammt von zertifizierten Zuckerrohrfeldern in Brasilien. Auf diese Weise wissen wir, dass für das Zuckerrohr keine Regenwaldflächen verschwinden.“ Mehr Nachhaltigkeit ist dem Unternehmen wichtig – gerade bei dieser neuen Leuchtenmarke, wie es Geschäftsführer Tim Lachenmaier erläutert: „Um zu verdeutlichen, dass diese Leuchten in Bremen hergestellt werden, haben wir sie ‚Von Hastedt‘ genannt.“

Denn in Hastedt, in einem Hallenteil der Lloyd-Dynamowerke, hat das Unternehmen seinen Sitz. Hier entstehen auch die Outdoor-Lampen unter der eigentlichen Marke 8 Seasons Design. Darauf sind sie schon ein wenig stolz. Kurzke sagt es so: „Wir verzichten auf die Produktion in China und stellen die Leuchten hier her.“ Für den Handel und die Verbraucher soll dies als weiteres Kaufargument dienen, wie der Vertriebsleiter ergänzt: „Immer mehr Menschen ist es wichtig, wie und wo etwas hergestellt wird und sie sind dafür durchaus bereit, entsprechend etwas mehr Geld zu zahlen.“

Gerade in den tiefsten Zeiten des Corona-Lockdowns konnte der Handel feststellen, wie sehr er von Asien abhängig ist. Bei 8 Seasons muss nicht erst ein Frachter die fertigen Leuchten in 40 Tagen von China nach Europa transportieren. Darüber hinaus gibt es einen weiteren Aspekt, der für Verbraucher von Bedeutung sein kann. Kurzke erklärt: „Bei uns ersetzt ein Container mit Rohstoffen insgesamt 22 Container Fertigware, die sonst aus Asien importiert werden muss. Dadurch haben unsere Lampen einen wesentlich geringeren ökologischen Fußabdruck.“

So arbeiten in Bremen-Hastedt nahe dem SWB-Kraftwerk gut 25 Mitarbeiter für 8 Seasons. In der einen Ecke der Halle werkeln große Maschinen. Sie drehen sich an ihren Enden um mehrere Achsen. „Hier werden gerade die Rohkörper der Leuchten gegossen“, sagt Lachenmaier. Das erfordere etwas Zeit, damit der Hohlkörper, in den ja anschließend das Leuchtmittel kommt, gleichmäßig geformt ist.

Leuchten in jeder Farbe

Direkt daneben sieht es ein wenig aus wie in einem bunten Bällebad – allerdings in wesentlich größeren Dimensionen. Hier stehen die Rohkörper fast höher als eine Person in den Farben Weiß, Rot, Blau und Grau. Lachenmaier sagt: „Eigentlich können wir die Leuchten in jeder Farbe herstellen, die gewünscht ist.“ So experimentieren sie auch mit Farben. In einer Ecke steht eine Leuchte in einem warmen Gelb. „Die geht nach Dortmund. Von dort hatten wir eine Anfrage“, erläutert Vertriebsleiter Kurzke. Auch darin sehen er und der Geschäftsführer den Vorteil des Unternehmens: „Wir können auch kleine Auflagen herstellen – ganz so, wie es der Kunde wünscht.“

Mit dem Wunsch geht es nach nebenan in die Produktion, um dies entsprechend umzusetzen. Auch da seien die kurzen Wege von Vorteil. „Da können wir schneller als andere sein. Und es gibt kein langes Hin und Her um den richtigen Farbton, das können wir direkt bei uns klären und laufen mal eben in die Produktion rüber“, sagt Kurzke. Außerdem gibt es bei 8 Seasons auch Mitarbeiter, die bei der Entwicklung des Designs am Computer behilflich sind. Doch unter den Bestellungen können auch Aufträge von namhaften deutschen Großmärkten sein. Wenn das der Fall ist, können die Maschinen auch schon mal länger laufen. Es zeigt aber die Flexibilität des Unternehmens: Das will Dienstleister für jeden Kunden sein, unabhängig davon, wie groß die Auflage für eine Leuchte mit individuellen Wünschen ist.

Geschäftsführer Lachenmaier hätte vor fünf Jahren nicht gedacht, dass er mal in Bremen Leuchten produzieren würde. Das habe sich alles so entwickelt. Geboren ist der 40-Jährige in Wuppertal und aufgewachsen in Aachen. „Mein Vater hat sich darauf spezialisiert, bei soliden Unternehmen mit Potenzial einzusteigen, die in Schieflage geraten sind.“ So war es auch sein Vater Sepp Lachenmaier, der vor drei Jahren die Lloyd Dynamowerke (LDW) übernahm. Die Familie war wiederum in die 8 Seasons Design GmbH in Eschweiler bei Aachen eingestiegen. Da war dann die Frage, wie es mit dem Unternehmen weitergehen soll. Also entschlossen sich die Lachenmaiers vor zwei Jahren, freien Platz in den LDW-Hallen für eine eigene Produktion zu nutzen und investierten in die entsprechenden Maschinen.

Tim Lachenmaier zog außerdem von Aachen nach Bremen und fühlt sich nun in der Hansestadt pudelwohl: „Ich finde es sehr angenehm, morgens mit dem Fahrrad von Habenhausen über die Weser zur Arbeit nach Hastedt zu radeln und abends wieder zurück. Für das Wasser konnte ich mich immer schon begeistern.“ Auf der anderen Seite kann das für die Mitarbeiter von 8 Seasons bedeuten, dass es in der Zukunft für den Betriebsausflug vielleicht auch mal zu einer Karnevalssitzung ins Rheinland gehen kann – wenn dies nach der Corona-Pandemie irgendwann wieder möglich sein sollte. Aus 8 Seasons ist nun ein Bremer Unternehmen geworden. Seit April ist es in der Hansestadt im Handelsregister eingetragen.

Sterne zählen zu den beliebtesten Lampenformen, die in Hastedt hergestellt werden. Besonders häufig werden sie in die Schweiz verkauft. (Frank Thomas Koch)

Designrechtlich geschützt

Die Marke „Von Hastedt“ zeigt auch, dass sich die Macher nicht weiter ausruhen wollen. Allerdings kann sich schon jetzt sehen lassen, wo die Leuchten vom Bremer Stadtteil überall hingehen. Sehr beliebt als Form ist der Stern in allen Größen, der auch designrechtlich geschützt ist. Und wer dabei an den Schlager „Einen Stern, der Deinen Namen trägt“ denkt, liegt nicht ganz falsch. Tim Lachenmaier sagt: „Wir liefern viele kleine Sterne in die Schweiz. Die sind dort ein beliebtes Geschenk zur Geburt eines Kindes.“ Und mit schwarzem Stift landet dort dann durchaus der Vorname des Kindes auf dem leuchtenden Stern.

Lachenmaier und Kurzke hätten nichts dagegen, wenn von ihren Leuchten aus Zuckerrohr vielleicht einige auch den Weg zurück von Bremen nach Brasilien finden – damit es auch am Zuckerhut nie dunkel wird.