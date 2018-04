Der FDP-Landesvorsitzende Hauke Hilz ist in seinem Amt bestätigt worden. (Christina Kuhaupt)

Etwa alle fünf Jahre zeigen sich Bremens Liberale bei einem ordentlichen Landesparteitag in Bremerhaven, ausgenommen außerordentlicher Parteitage, wie sie vor Wahlen üblich sind. An diesem Sonnabend sind 60 Delegierte aus Bremen und Bremerhaven im Seefisch-Kochstudio am Schaufenster Fischereihafen zusammengekommen. Obwohl bis zur Bürgerschaftswahl noch mehr als ein Jahr ins Land geht, stimmten der FDP-Landesvorsitzende Hauke Hilz, die Fraktionsvorsitzende Lencke Steiner und ihr prominenter Gast, die Vize-Bundesvorsitzende Marie-Agnes Strack-Zimmermann, ihre Zuhörer auf den Wahlkampf ein. Hilz war im Verlauf des Parteitags in seinem Amt bestätigt worden, mit 93 Prozent (56 von 60) der Stimmen. Gegenkandidaten gab es nicht. Ebenfalls mit großer Mehrheit und ebenfalls im Amt bestätigt wurden die Stellvertreter Magnus Buhlert und Katrin Piepho.

„Wir sind bereit, Verantwortung im Senat zu übernehmen“, sagt Hilz. Das sei aber nur mit einem Politikwechsel möglich. Die Differenzen seien zwischen der Bremer FDP und den aktuellen Regierungsparteien seien groß, vor allem in Bildungsfragen, wo Rot-Grün seit Jahren versage. „Wir wollen eine Ausbildungsfähigkeitsgarantie, keine Ausbildungsplatzgarantie“, so der Landeschef weiter. „Es war nie einfacher, in die Bildungsbundesliga aufzusteigen, 15 andere Länder liegen vor uns.“

Steiner: Bildung, Sicherheit und Wirtschaft als Kernthemen

Die Liberalen hätten in den vergangenen drei Jahren gezeigt, was in ihnen stecke. Landesverband und Fraktion hätten zusammengefunden. „Wir haben etwas bewegt, und wir können auch noch mehr bewegen“. 2019 sei ein zweistelliges Wahlergebnis möglich.

Bildung, Sicherheit und Wirtschaft seien und blieben die Kernthemen der Bremer FDP, sagte die Fraktionsvorsitzende Lencke Steiner. Die Freien Demokraten hätten das Parlament zurückerobert, gegen alle Zweifel. Mittlerweile seien Fraktion und Partei auf dem Weg, sich von einem Start-up- zu einem Familienunternehmen zu entwickeln.

„Wir dürfen uns auf einen schmutzigen Wahlkampf einstellen“, sagte Steiner, „die Fraktion bekommt jetzt schon ihr Fett weg, ein Jahr vor der Wahl das ist früh. Aber für uns ist jeder Angriff ein Kompliment.“ Auch Steiners Rede drehte sich um die Versäumnisse der rot-grüne Regierung in der Bildungspolitik. „Da sind wir extrem aggressiv und frech, das brauchen die auch.“ Schließlich sei es nicht zu viel verlangt, zu erwarten, „dass unsere Kinder in der Schule rechnen, schreiben und lesen lernen.“

Auch Sauberkeit und Sicherheit in Bremen ließen zu wünschen übrig, so die Fraktionschefin weiter. „Bremen soll eine Stadt sein, die nach Kaffee und Bier riechen kann, aber nicht nach Pisse, wenn man aus dem Hauptbahnhof tritt.“ Der Rechtsstaat müsse durchgesetzt werden, „wenn die Menschen Angst haben, stärkt das nur drecksrechte Parteien, die keiner von uns haben will.“ Lencke Steiners Rede endete mit den Worten, die FDP werde die Wahl 2019 „richtig rocken, es ist an der Zeit, die Sozialdemokraten in die Rente zu schicken“.

Der Gast aus dem Bundestag, Marie-Agnes Strack-Zimmermann, streifte in ihrer Rede Vergangenheit und Zukunft, blickte auf die Koalitionsverhandlungen für ein Jamaika-Bündnis zurück und machte den Bremern Mut für 2019. Zunächst konzentriere sich die FDP aber auch zwei andere Wahlen, die in Bayern und in Hessen. Grundsätzlich, sagte die wirtschaftspolitische Sprecherin der FDP-Bundestagsfraktion, seien die Liberalen bündnisbereit. In Nordrhein-Westfalen seien sie an einer schwarz-gelben Regierung beteiligt, in Rheinland-Pfalz an einer Ampelkoalition und in Schleswig-Holstein mit CDU und Grünen.

Dreierkonstellationen würden in Zukunft immer wahrscheinlicher, sagte Strack-Zimmermann gegenüber dieser Zeitung. Für die Bremer Liberalen habe sie keinen Rat, ob die Beteiligung an einem solchen Bündnis erstrebenswert sei. Das hänge von Inhalten und Personen ab.