Das vegane Curry von Subashkaran Thevarajah hat überzeugt. (Christina Kuhaupt)

Es war sein erster Job. Und der Chef des indischen Restaurants Bombay war der Einzige, der ihm seinerzeit, als er 1994 nach Bremen kam, eine Stelle geben wollte. „Ich konnte gar kein Deutsch“, erinnert sich Subashkaran Thevarajah. Aus Dankbarkeit gegenüber seinem Chef und späteren Förderer blieb er – Unterbrechungen inklusive – mehr als neunzehn Jahre. „Mein Ziel war immer ein eigenes Lokal, aber ich wollte nie sein Konkurrent werden“, sagt der 46-Jährige.

Heute ist er Inhaber der 2018 in Findorff eröffneten Kitchens of India – und stolz, mir drei seiner Signatures zu präsentieren. „Eines der am meisten empfohlenen Gerichte“, kommentiert der gebürtige Südinder sein Butter Chicken (13 Euro), das, wie alle Curries, zusammen mit fein gewürztem Kurkuma-Reis und Naan-Brot serviert wird. Ich selbst liebe den nordindischen Klassiker so sehr, dass ich – egal ob in Berlin, London oder New York – stets zuerst das beste Butter-Chicken-Lokal aufsuchen musste. Wer dieses milde, mit indischen Gewürzen und Butter zubereitete Tomaten-Curry einmal in idealer Ausführung probiert hat, wird den Grund für diese Vorliebe verstehen. Wer es im Restaurant Kitchens of India probiert, nicht.

Hier sei erwähnt, dass die Beurteilung schwierig ist. Denn Thevarajah schummelt bei seinen Curries nicht: weder mit Zucker, dessen Verwendung in Tomatensaucen in vielen Küchen ein offenes Geheimnis ist, noch mit Ketchup, dessen Einsatz den Curries oft zum eigentümlichen, vollmundigen Aroma verhilft. Dadurch, dass hier löblicherweise auf Nachhilfe verzichtet wird, tischt er meinem von Cheat-Curries verstörten Gaumen nun aber statt einer Geschmacks- eine ernsthafte Gewissensfrage auf: Mit welchem Maß soll hier gemessen werden? Messt selbst, will ich hier nur sagen – und mich auf zwei weitere Kritikpunkte fokussieren: Erstens, dass das zuvor im Tandur gegrillte und später in der Sauce gegarte Fleisch deutlich zu trocken ist. Zweitens, dass das Gericht an dem Mangel leidet, was es eigentlich so unwiderstehlich macht: Butter.

Probiert und empfohlen:Da bei vegetarischen Curries der persönliche Blick leider allzu oft auf Dhal oder Palak Paneer verengt ist, bin ich froh, dass Thevarajah mir mit Bhindi do Piaza (11,50 Euro) zur Abwechslung etwas Anderes vorsetzt. Hätte ich hier allerdings vorab gewusst, dass es sich beim Hauptgemüse um Okraschoten handelt, hätte ich den Vorschlag womöglich verworfen. Man kann Okra nämlich sehr gut verderben. Meine Mutter war etwa eine Meisterin darin, die spitzkegeligen Schoten fast bis zur Selbstauflösung einzukochen, bis sie wie ein einziger Schleimbrei schmeckten.

Dass gerade Schleim nicht Mangel, sondern Trumpf sein kann, beweist dieses vegane Curry. „Weil Okra klebrig ist, zieht es anders als Bohnen die Gewürze gut an“, sagt Thevarajah. Fürwahr. Die mit frischen Paprika, Tomaten und Zwiebeln in einer pikanten Kokossauce gebratenen Schoten sind nicht nur wunderbar bissfest, sondern nehmen die Aromen des selbst gemahlenen Garam Masala besonders gut auf.

Wenn man auf leichte Seafood-Curries steht, ist man mit unserem abschließenden Prawn Jalfrezi (14,50 Euro) aus Scampi, Paprika und frischen Tomaten gut aufgehoben. Wer, wie ich, Bitternoten nur in Maßen genießen kann, sollte allerdings aufpassen, denn an Bockshornkleeblättern wird hier nicht gespart. Mein Resümee ist somit ein bittersüßes, das meines Gastgebers fast zu süß, um wahr zu sein: „Zehn von zehn. Ich liebe Scampi. Und das Gericht ist nicht fetthaltig, da wir nur wenig Öl und keine Milchprodukte verwenden.“

Zur Person

Temi Tesfay hat Hunger auf Bremen. Auf seinen wöchent­lichen Streifzügen durch die heimische Gastroszene hat er schon viele Küchen, Köche und ­kulinarische Schätze der Stadt kennengelernt. Unter dem Titel „Ein Bisschen Bremen“ schreibt er außerdem einen Foodblog.

Weitere Informationen

Kitchens of India, Hemmstraße 240, 28215 Bremen. Telefon: 0421 6157726868. Öffnungszeiten: Dienstag bis Sonntag je von 11.30 bis 15 sowie von 17.30 bis 22.30 Uhr. Montags Ruhetag. Webseite: www.kitchensofindia.de. Bei Lieferando unter dem Namen “Tasty Food of India”. Barrierefrei.