Vorfreude auf den Sonnenuntergang dürften an diesem Freitag viele Kinder und Jugendliche, aber auch Eltern gehabt haben: Das Bremer Lichtermeer stand am Abend wieder an. Vom Marktplatz aus zog der größte Laternenumzug der Stadt durch Bremen.

Zu sehen waren klassische Laternen, leuchtende Ballons und fanta­sievolle Verkleidungen. Der Umzug begann mit einem Rahmen- und Bühnenprogramm auf dem Marktplatz, danach ging es durch die Innenstadt und an der Schlachte entlang, durch die Obernstraße und zurück in Bremens gute Stube.

Begleitet wurde das Ganze vom Spielmannszug DACAPO, der Showband FMC Freiwillige Feuerwehr Verden und riesigen Leuchtblumen von Stelzen-Art. Die Veranstaltung fand bereits zum 16. Mal statt.