Der Lichtkünstler Michael Batz inszeniert drei Tage lang das Umspannwerk in Gröpelingen mit buntem Licht. (Christian Walter)

Es leuchtet bunt in Gröpelingen: Der Lichtkünstler Michael Batz hat das Umspannwerk in der Goosestraße illuminiert. Um Mitternacht endet am heutigen Donnerstag die dreitägige Lichtershow. Die Aktion ist Teil der „Sicherheitspartnerschaft Gröpelingen“. Bremer Behörden wollen gemeinsam mit Vereinen, Institutionen und engagierten Bürger vor Ort den Stadtteil attraktiver machen.

Licht fällt dabei eine wichtige Aufgabe zu. Beim Senator für Inneres heißt es, es erfülle nicht nur eine funktionale Aufgabe im öffentlichen Raum, sondern sei auch wesentlich für Atmosphäre und Wohlbefinden. „Durch den optimalen Einsatz kann zudem die Sicherheit erhöht und das persönliche Sicherheitsempfinden gestärkt werden,“ sagte Innensenator Ulrich Mäurer. Dunkle Stellen in Stadtteilen sollen durch Licht attraktiver und sicherer gestaltet werden können.

Die Lichterkunst im Umspannwerk ist das erste Objekt, das im Rahmen des Projekts angestrahlt wird. Künstler Batz hat schon die Elbphilharmonie und das Schloss Bellevue illuminiert. Auch die Fassade des Bremer Hauptbahnhofs ließ er schon erstrahlen.