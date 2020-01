2015 war eine Arbeit von Paula Modersohn-Becker am HKK-Gebäude zu sehen. (Frank Thomas Koch)

Erneut erstrahlt die Fassade der Handelskrankenkasse (HKK) an der Bremer Martinistraße in diesem Jahr in einem besonderen Licht. Seit 2015 präsentiert die Versicherung in Kooperation mit der Kunsthalle Bremen Lichtprojektionen auf der Fassade. Zu sehen sind vier Meisterwerke aus der Sammlung und ein Werk der aktuellen Sonderausstellung. „In der Sammlung der Kunsthalle Bremen schlummern wahre Schätze der

Kunstgeschichte. Als bremische Institution ist es uns ein wichtiges Anliegen, diese Meisterwerke einer breiten Öffentlichkeit zugänglich zu machen“, sagt Handelskrankenkassen-Vorstand Michael Lempe.

Jeweils in den Morgen- und Abendstunden sind folgende Werke zu sehen:

-„Languste und Shiba-Krebs“ (1832) von Utagawa Hiroshige

-„Kissing the War Goodbye“ (14. August 1945) von Lt. Victor Jorgensen (Teil der Ikonen-Ausstellung)

-„Selbstportrait, auf einen Steinsims gestützt“ (1639) von Rembrandt Harmenszoon van Rijn

-„Johannes der Täufer“ (1878/1880) von Auguste Rodin

-„Tournée du Chat Noir“ (1896) von Théophile-Alexandre Steinlen

Jedes der fünf Werke aus der Kunsthalle ist abwechselnd drei Minuten lang zu sehen, in der Woche von 6 bis 8 Uhr und von 17 bis 23 Uhr, sonntags nur von 16 bis 23 Uhr. (haf)