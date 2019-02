Zwei Paare, zwei Liebesgeschichten: Rolf und Erika Diehl (links) und Parmis Tavakoli und Christian Müller. (Christina Kuhaupt / Karsten Klama)

Das erste Gespräch führten Erika (78) und Rolf Diehl (78) vor 63 Jahren im Flur des Hauses, in dem sie mit ihrem Eltern wohnten. Beide feierten an diesem Tag ihren 16. Geburtstag, erzählt Erika Diehl. „Du hast heute also auch Geburtstag“, sagte Rolf Diehl damals, als er ihr plötzlich gegenüberstand. „Ja, dann: herzlichen Glückwunsch.“

Aus dem kurzen Gespräch entwickelte sich eine Freundschaft und etwas später eine Beziehung. Mit 21 Jahren heirateten die beiden. Um zusammenziehen zu können, eröffneten sie ein Restaurant. So konnten sie auch die darüberliegende Wohnung nutzen. 57 Jahre lang sind sie nun schon verheiratet und kaum einen Tag ohne einander. „Wir haben es nie bereut“, sagt Rolf Diehl. Gemeinsam leben sie in Huchting und betreiben die Internetseite Vahreport.de.

Parmis Tavakoli (21) und Christian Müller (25) haben das alles noch vor sich. Sie lernten sich vor einem halben Jahr kennen – über die App Jodel. Über die Plattform können Menschen Beiträge veröffentlichen, die in einem bestimmten Radius sichtbar sind. Andere Nutzer können dann darauf reagieren. Parmis Tavakoli erkundigte sich dort zu Ausgehmöglichkeiten in Bremen, Christian Müller antwortete ihr. Die beiden vereinbarten ein Treffen, daraus wurde ein Date, am nächsten Tag trafen sie sich wieder. Im November ist das junge Paar in Sebaldsbrück zusammengezogen.

Der WESER-KURIER hat sich zum Valentinstag mit den beiden Paaren getroffen, um mit ihnen über die Liebe zu reden. Die Diehls und Parmis Tavakoli mit Christian Müller repräsentieren zwei unterschiedliche Generationen und zwei unterschiedliche Lebensphasen. Ihre Ansichten zur Liebe sind aber in vielen Punkten gleich.

Was die Liebe ausmacht

Liebe ist nicht zu erklären, sagt Rolf Diehl. „Deshalb ist sie auch für so viele Menschen faszinierend.“ Stattdessen müsse man differenzieren, wo die Liebe anfängt, wo sie aufhört. Es sei längst nicht alles Liebe, was als Liebe dargestellt werde, sagt er. Oft werde Liebe mit der Tatsache verwechselt, dass man jemandem brauche. Wenn sich Partner irgendwann blind verstehen, sagt der 78-Jährige, dann sei es Liebe. Liebe müsse zudem belastbar sein, um Liebe genannt werden zu können.

Liebe sei füreinander da sein, ergänzt seine Frau. „In all den Jahren hatten wir auch unsere Tiefs, aber wir sind da immer gemeinsam durch.“

„Fürsorge“, sagt Parmis Tavakoli. Liebe könne Welten bewegen. Liebe sei, wenn man gemeinsam einen Weg findet. Verbundenheit, Respekt. „Harmonie“, sagt ihr Freund. Und Liebe sei Verantwortung.

Erwartungen an die Liebe

Vor allem Parmis Tavakoli hatte immer genaue Vorstellungen davon, wie Liebe aussehen muss, wie ihr Partner sein muss, damit es klappt. Ihr Vorbild sind ihre Eltern. „Mein Vater würde alles für meine Mutter tun“, sagt sie. So etwas habe sie auch immer gewollt. Lange habe sie sich gefragt, ob ihre Erwartungen vielleicht zu hoch seien, dann kam Christian. Er ist ihr erster fester Freund. Zu 100 Prozent, sagt sie, passe kein Mensch auf den anderen. Auch das müsse man sich bewusst machen. „Ich glaube nicht an Liebe auf den ersten Blick“, sagt Christian Müller. Liebe komme mit dem Kennenlernen. Seine Vorbilder waren immer seine Großeltern, längst mehr als 50 Jahre verliebt. Liebe für die Ewigkeit, das sei das Ziel.

Früher habe man sich wenig Gedanken darüber gemacht, wie der spätere Ehepartner sein muss, sagt Erika Diehl. „Wir haben einfach an uns geglaubt.“ „Und mehr auch nicht“, ergänzt ihr Mann Rolf Diehl. Sie seien zwar auch nicht blind zueinander gekommen, aber insgesamt hätten sie ihre Beziehung nicht in Frage gestellt. Die Hochzeit war nur die logische Konsequenz.

Wie eine Partnerschaft funktioniert

Man müsse sich immer aufeinander verlassen können, sagt Christian Müller. Das hieße aber eben auch, die eigenen Interessen mal zugunsten des Partners zurückzustecken. „Ja, man muss Kompromisse eingehen“, sagt Parmis Tavakoli. Kompromisse zu machen, erachtet auch das Ehepaar Diehl als sehr wichtig. Es sei dabei egal, ob zwei Partner gegensätzlich oder gleich sind. Das Verständnis füreinander sei der entscheidende Punkt.

„Und Paare sollten gemeinsam vorankommen“, sagt Erika Diehl. Da sei es auch wichtig, offen und neugierig zu bleiben.

„Wir haben uns verliebt und wir haben beschlossen, unseren Weg gemeinsam zu gehen. Von diesem Augenblick an waren wir ein Paar und das hieß für uns, alles zusammen zu machen. Und so haben wir es unser ganzes Leben gehalten“, sagt Rolf Diehl. Natürlich hätten die beiden auch eigene Interessen, Rolf Diehl sitze manchmal den ganzen Tag am Computer, sagt seine Frau. „Aber dadurch, dass wir schon früh auch zusammen gearbeitet haben und damit praktisch immer 24 Stunden am Tag zusammen waren, ist es für uns schwierig, wenn einer mal nicht da ist.“

Wann Liebe scheitert

Heutzutage würden viele Paare das Zusammensein als selbstverständlich erachten, sagt Rolf Diehl. „Die glauben, dass nach der Hochzeit einfach alles funktioniert. Aber was, wenn nicht? Für uns war das nie selbstverständlich. Man muss auch was dafür tun.“ Viele Menschen hätten verlernt, sich aufeinander einzulassen, sagt Rolf Diehl. Vor allem, sagt Erika Diehl, dürfe man die Flinte nicht zu schnell ins Korn werfen. Niederlagen müssten gemeinsam bewältigt werden, ebenso wie persönliche Konflikte.

Auch Parmis Tavakoli sagt, Liebe scheitere häufig, wenn Menschen aufhörten, sich Mühe zu geben: „Wir sind die Wegwerf-Generation. Wir reparieren nicht mehr.“

Auch in einem weiteren Punkt sind sich die beiden Paare einig: Sie finden, die Liebe braucht keinen Valentinstag. Denn seine Liebe zeigen müsse man schließlich an jedem Tag. Sonst funktioniert es nicht.