Finja (10) aus Fredeburg bei Wilhelmshaven wartete mit ihrer Mutter vor der Halle auf Einlass. (Karsten Klama)

Brenda hat eine Mission und zwei Packungen rote Herzchen-Luftballons. Die will sie nun verteilen. Eigens aus Clausthal-Zellerfeld ist sie dafür nach Bremen gereist. Und natürlich für das Konzert der Kelly Family am Abend in der ÖVB-Arena. „Das ist für mich Musik von Herzen, bei der jeder mitgehen kann, in einer tollen, familiären Atmosphäre“, begründet sie ihren Einsatz. Die roten Luftballonherzen und unzählige Knicklichter sollen nachher bei den Liebesliedern der Kellys zum Einsatz kommen. „Das soll ein schönes Lichter- und Herzenmeer geben“, sagt Brenda.

Entspanntes Warten auf den Einlass: Kein Gedränge, sondern familiäre Fan-Atmosphäre herrschte drei Stunden vor dem Konzertbeginn auf der Bürgerweide. (Fotos: Karsten Klama)

Gute zwei Stunden vor dem Einlass zum Konzert findet die 32-Jährige dafür bereits zahlreiche Abnehmer auf der Bürgerweide. Knapp 100 Fans haben sich da schon vor dem Eingang der ÖVB-Arena versammelt. Sie alle wollen die ersten in der Stadthalle sein und die Logenplätze ganz vorn an der Bühne ergattern. „Bei meiner Größe ist das ein Muss, sonst sehe ich ja nichts“, sagt etwa Anita Schulz. Die Studentin aus Bremen ist ein Kelly-Fan, seitdem sie sechs Jahre alt ist und hat immer noch ein Poster von Angelo über dem Bett hängen.

Damit ist sie an diesem Nachmittag ein typischer Besucher: Die meisten hier sind weiblich, Anfang bis Mitte 30 und sie alle können auf eine lange, gemeinsame Zeit mit den Kellys zurückblicken, die zumeist in der eigenen Kindheit begann. So auch Nicole Jurdau aus Nordenham. „Mein erstes Kelly-Konzert war 1997 in Bremerhaven, da war ich gerade mal zehn Jahre alt“, erinnert sie sich. Es sollten noch zwei weitere Konzerte als Jugendliche folgen, bevor sie nun in Bremen nach längerer Pause zum vierten Mal den singenden Familienclan besucht. Dennoch ist das eine Premiere. Heute hat sie ihre Tochter Neyla dabei, und für die Neunjährige wird es das erste Konzert überhaupt sein. Entsprechend aufgeregt tippelt die Kleine von einem Bein auf das andere. Mit Donuts und Wärmekissen in den Anorak­taschen wollen Mutter und Tochter die zwei Stunden bis zum Einlass überstehen.

"Die Weihnachtsplatte läuft bei uns seit 1995 jedes Jahr"

Für Mutter Nicole Jurdau aus Nordenham das vierte Konzert, für Tochter Neyla eine Premiere. (Karsten Klama)

Sie sind nicht das einzige Duo dieser Art an diesem Nachmittag. Die zehnjährige Finja aus Wilhelmshaven zum Beispiel wird in Begleitung ihrer Mutter ebenfalls eine Konzertpremiere erleben. Dass die Kelly Family schon mehr als doppelt so lange Musik macht, wie sie auf der Welt ist, kann sie sich nur schwer vorstellen. Wie das Leben in einer großen Familie aussieht, dagegen schon. „Ich habe sechs Geschwister und eine Freundin von mir sogar elf“, erzählt sie. Aber von allen Familienmitgliedern hat die Mutter sie als größten Nachwuchsfan mitgenommen. Bei Kartenpreisen von mehr als 60 Euro ist der gemeinsame Konzertbesuch eine gut zu überlegende Angelegenheit. Immerhin: „Die Karten waren ein Geschenk meines Mannes und ich durfte mir meine Begleitung aussuchen.“

Fan-Familie: Jenny aus Oldenburg und Wiebke aus Norden kamen vor der Halle ins Gespräch. (Karsten Klama)

Die generationsübergreifende Liebe zur Kelly-Family könnte vielleicht an „Christmal for All“ liegen. Die Weihnachtsplatte der Familiengruppe erschien 1995, unmittelbar im Anschluss an das Erfolgsalbum „Over the Hump“. Mit über zwei Millionen verkauften Alben begründete es den Status der Kelly-Family als Superstars. „Christmas for All“ als direkter Nachfolger fand im selben Jahr ebenfalls den Weg bis auf Platz eins der damaligen Verkaufshitparade. „Die Weihnachtsplatte läuft bei uns jedes Jahr“, sagt etwa Wiebke aus Oldenburg. So lange die heute 30-Jährige zurückdenken kann, ist das die familiäre Begleitmusik an den Festtagen. Und viele Umstehende nicken wissend. „Ich habe meine alten CDs erst mit der jetzigen Comebacktour wieder rausgesucht“, sagt Jenny, aber die Weihnachts-CD war steter Begleiter der Familie seitdem sie 1995 mit gerade mal neun Jahren ihr erstes Kelly Familiy-Konzert in Oldenburg erlebte und sich „ein bisschen in Angelo verliebte“, wie sie sagt.

Sogar über drei Generationen spannt sich das Thema bei Cathy. Die 35-Jährige wurde mit gerade mal sechs Jahren von ihrer Mutter zu einem Konzert mitgenommen. „Das war damals 1988 ja noch ganz klein in einer Kirche, Joey Kelly ging danach mit seiner Mütze rum und ich habe ihm eine Markt reingelegt“, erinnert sie sich. Seitdem ist sie ein treuer Fan der Kelly-Family. Eigens zum Comeback hat sie für alle Freundinnen blaue Stirnbänder mit dem Schriftzug der Gruppe gebastelt. Auch die T-Shirts sind mit Kelly-Motiven selbst bedruckt. Im Frühjahr 2017 war sie sogar in Dortmund beim ersten großen Comeback-Auftritt der Kellys mit dem neuen Studio-Album nach fast 16 Jahren Pause dabei. Und im Mai wird Cathy nach Bad Segeberg fahren, zum Open-Air-Konzert auf der Freilichtbühne. Und dort wird sie endlich auch ihrer eigenen siebenjährigen Tochter das Live-Erlebnis Kelly Family verschaffen. „So wie meine Mutter das bei mir gemacht hat.“