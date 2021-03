Francisco Godino Troya, genannt Paco, spricht über die Paella. (Carmen Jaspersen)

Du darfst davon nicht zu viel essen, da riechst du zwei Tage danach“, mahnt Paco zur Vorsicht. Und tatsächlich scheint es so, als sei im Dip eine Jahresproduktion Knoblauch verarbeitet worden. Aber ich nehme gerne mehr, weil diese intensiv-scharfe Aioli herausragend ist. “Die findest du in Bremen nicht wieder“, legt sich der Gastgeber fest. Paco, der eigentlich Francisco Godino Troya heißt, ist ein eingefleischter Übertreiber.

Ich darf das sagen, weil wir uns ewig kennen und in der Jugend zusammen gekickt haben. Ich weiß noch, wie er eines Abends nach dem Training den Einfall hatte, dass wir uns Steaks gönnen sollten. So fuhren wir um 21 Uhr mit dem Rad an die Schlachte, hauten all unser Geld raus und fühlten uns für zwei Stunden wie Könige, als wir die ersten Entrecôtes unseres Lebens aßen.

Mehr zum Thema Tischgespräch: Fundabar Etwas milder als im Original Funda Klein-Ellinghaus betreibt ein Cateringgeschäft in Findorff. Wir haben mit ihr ein mehrgängiges Menü mit kleinen Speisen probiert. mehr »

Das ist lange her. Und heute sitzen wir uns nach Ewigkeiten in seiner Lilienthaler Tapas-Bar gegenüber, als Gastrokritiker und Gastronom. Diesmal gibt es keine Steaks, dafür viele Tapas. Da vorab aber nur Calamari und Ziegenkäse bestellt waren, bewerten wir auch nur die zwei. Die Calamari sind frisch, wunderbar knusprig – und leider übersalzen. Was Troya nicht nachvollziehen kann, da er keinen Fisch mag. Dafür aber Käse. Und den gebackenen Ziegenkäse mit Erdbeermarmelade mag er sehr. „Super“, findet er. Und ich kann ihm nur zustimmen: knusprig frittierter, immer noch cremiger Käse, ein tolles Zusammenspiel von süß und herb.

Probiert und empfohlen: Als Nächstes habe ich mir bewusst ein Gericht gewünscht, das man kaum auf Speisekarten spanischer Lokale findet: im Ofen gratinierten Kabeljau mit Gambas und Venusmuscheln auf Kartoffel-Gemüsebett, „Bacalao Gratinado“ genannt. „Unser Koch hat das Rezept aus Spanien mitgebracht“, kommentiert mein Gastgeber den Klassiker, der typischerweise nicht mit Käse, sondern Aioli überbacken wird. Da er das Gericht wegen der Meeresfrüchte nicht beurteilen wolle, gibt es hier also nur eine Meinung. Und die ist verhalten. Der Auflauf ist geschmacklich passabel, aber kaum etwas, das ich wieder bestellen würde.

Mehr zum Thema Tischgespräch Statt Sterneküche gibt’s Suppen und Säfte Was kommt heraus, wenn ein Spitzenkoch und eine Personal-Fitness-Trainerin sich zusammentun? Bei Thomas Bicheler und Astrid Beck lautet die Antwort: ein Saftladen. mehr »

Ein Familienrezept, das man hier hingegen unbedingt probieren sollte, ist die Paella Pepa. „Meine Oma aus Valencia war die beste Köchin“, schwärmt der 31-Jährige und erinnert sich an seine Kindheitsbesuche: „In den Ferien sind wir immer sechs Wochen da gewesen. Sonntags kam die ganze Familie mit zwanzig Personen zusammen und dann wurde für alle auf offenem Feuer Paella gekocht.“

Neben der Verwendung von Hähnchen ist ein weiterer Unterschied zum typischen Bild des goldgelben valencianischen Klassikers die rote Farbe, deren Geheimnis Troya verrät: „Wir geben noch einen Tick Tomatensauce rein. Dadurch wird es dunkler.“ Und, wie ich finde, cremiger. Was auch gut ist, da das Hähnchen etwas trocken ist. Ganz und gar saftig trumpfen allerdings die Meeresfrüchte aus Scampi, Tintenfischringen und Garnelen auf. Insgesamt sehr überzeugend.

„Frisch, lecker und optisch top“, lobt auch der Hausherr das Werk und setzt einen drauf: „Spaß beiseite, in Bremen ist unsere Paella die beste.“ Ich frage nach, ob er wirklich mit so einer Behauptung wiedergegeben werden möchte, auch mit Blick darauf, dass er extra-kritische Tester anlocken könnte. Aber natürlich denkt er nicht ans Wegducken und antwortet schlicht mit einem Grinsen: „Willkommen“.

Zur Person

Temi Tesfay hat Hunger auf Bremen. Auf seinen wöchent­lichen Streifzügen durch die heimische Gastroszene hat er schon viele Küchen, Köche und ­kulinarische Schätze der Stadt kennengelernt. Unter dem Titel „Ein Bisschen Bremen“ schreibt er außerdem einen Foodblog.

Weitere Informationen

Pepa - Tapas y Más, Am Sportpark 1, 28865 Lilienthal. Barrierefrei. Telefon: 04298/6977080. Öffnungszeiten: Dienstag bis Sonntag von 17 bis 22 Uhr. www.pepatapas.de