Die Suche nach der Seele des Fußballs hat den TV-Moderator, Komiker, Musiker und Werder-Fan Wigald Boning am Wochenende ins Weserstadion geführt. Dort hat er sich mit dem zwölfjährigen Jason getroffen, der einen Lieblingsverein sucht. (Christina Kuhaupt)

Fröhlich winkend läuft Wigald Boning auf Mirco von Juterczenka und dessen Sohn Jason zu. Sie sitzen auf den Zuschauerrängen im Weserstadion. Jason ist zwölf Jahre alt und seit sechs Jahren auf der Suche nach einem Lieblingsfußballverein. Boning ist schon fast sein ganzes Leben lang Werder-Fan. „Was genau so eine Fanbindung auslöst, kann ich gar nicht genau sagen. Plötzlich war ich Werder-Fan und bin es bis heute geblieben“, sagt Boning.

Der Komiker, Musiker und Moderator ist im Rahmen einer TV-Dokumentation des Senders History auf der Suche nach der Seele des Fußballs. Dabei lernt er im Vorfeld der Weltmeisterschaft im Sommer Menschen kennen, die auf verschiedene Art und Weise mit dem Fußball verbunden sind. Darunter zum Beispiel Trainerlegende Rudi Gutendorf oder der frühere Nationaltorwart Eike Immel. „Die Seele des Fußballs hat auch etwas mit der Fanbindung zu tun“, sagt Boning. Deshalb führt ihn seine Reise auch nach Bremen ins Weserstadion – zu Mirco von Juterczenka und seinem Sohn.

Jason hat das Asperger-Syndrom, das ist eine Form von Autismus. Viele Dinge fallen dem Zwölfjährigen leicht, er ist sehr intelligent. Soziale Interaktion ist für ihn hingegen manchmal schwierig. Regeln und bekannte Abläufe sind für Jason sehr wichtig. „Als ich das erste Mal im Stadion war, wollte ich unbedingt einen Lieblingsverein haben“, erzählt er.

Sich einfach einen Verein auszusuchen – das erscheint dem Jungen nicht logisch. Es sei nur vernünftig, sich die Clubs anzuschauen. So begannen Vater und Sohn an Wochenenden, Fußballvereine in der gesamten Republik abzuklappern. Mittlerweile haben sie ihre Suche auf ganz Europa ausgeweitet. Im Stadion trifft der Junge auf Dinge, die ihm normalerweise widerstreben: Menschenmengen, Lautstärke und der Sicherheitscheck am Eingang.

Einblick hinter die Kulissen

„Ich war sehr überrascht, dass ihn das alles im Stadion nicht zu stören scheint – oder er zumindest anders damit umgeht. Wir haben gesagt, dass er am Wochenende ganz rebellisch seine eigenen Regeln bricht – und da war er der Wochenendrebell“, erzählt der Vater. So entstand der Name für den Blog der beiden: „Wochenendrebell“. Im vergangenen Jahr gab es dafür den Grimme Online Award.

Boning will Jason „sein Werder“ zeigen: Stadion, Vereinsmuseum, die Stimmung und natürlich auch das Nordderby Werder Bremen gegen den HSV. Das hat er am Sonnabend getan. Ob er damit seine Begeisterung für den Verein auf Jason übertragen kann, weiß Boning nicht. Fan werden und Fan sein, das sei für ihn nicht steuerbar. „Herzeroberungen sind ja eher unwillkürliche Prozesse“, sagt Boning.

Jasons erster Eindruck ist ganz gut, er freut sich über den Einblick hinter die Kulissen. Doch je länger er suche, desto unwahrscheinlicher werde es, den einen Verein zu finden, gesteht der Zwölfjährige. Unterwegs habe er aber viele andere schöne Dinge erlebt und Interessantes entdeckt. Das Weserstadion sei zum Beispiel von außen nicht einsehbar. Das sei ziemlich ungewöhnlich, meint Jason.