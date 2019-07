Peter Rex ist Menükurier für Essen auf Rädern. Er beliefert am Tag rund 20 Kunden, dazu gehört auch Gisela Ritzau. (Christina Kuhaupt)

Peter Rex ist häufig ein wenig in Zeitnot. Das hängt von der Verfassung seiner Kundschaft ab: Er ist seit drei Jahren Menükurier bei Essen auf Rädern. Seine Kunden, bei Essen auf Rädern Tischgäste genannt, sind überwiegend Seniorinnen und Senioren. Sie leben nicht ausschließlich, aber oft alleine, können oder wollen nicht mehr selbst kochen. Dazu gehört beispielsweise Gisela Ritzau.

Das „Frischemobil“ parkt Peter Rex gegenüber vom Haus der alten Dame. Er schaut auf seine Zettel nach den Bestellungen. Dort ist vermerkt, welches der sechs Menüs sie ausgewählt hat. Rex öffnet die rückseitige Tür seines Wagens, holt eine heiße Aluschale aus dem Ofen, verstaut sie in der Warmhaltebox aus Styropor. Gisela Ritzau öffnet die Haustür. Peter Rex wurde schon erwartet. Er kommt jeden Tag zur etwa gleichen Zeit. „Ich bekomme gerade ein Hörgerät“, sagt sie zur Begrüßung, „ich bin fix und fertig.“

So und so ähnlich gestalten sich Peter Rex' Hausbesuche. Er gibt die bestellte Mahlzeit ab, wechselt ein paar Worte mit den alten Herrschaften, ist immer etwas mehr als nur jemand, der Essen liefert. In wenigen Augenblicken teilen sich die meisten seiner Kunden mit, manche oberflächlich, andere sehr persönlich. Peter Rex weiß, was seine Tischgästen beschäftigt, kennt ihre hellen und ihre dunklen Phasen. Einer seiner nächsten Kunden ist Dieter Ledge, 85. Rex steigt in den ersten Stock. Die kleine Dachgeschosswohnung ist penibel aufgeräumt. Er fühle sich manchmal schon alleine, sagt Ledge, „ich hatte Pech mit den Frauen“. Aber er habe eine große Stütze: seine Kirchengemeinde.

20 Haushalte fährt Rex pro Tag in der Zeit zwischen 9 und 13 Uhr in etwa an, im Wechsel mit einem Kollegen. Bei manchen Kunden sind sie der einzige menschliche Kontakt am Tag. „Manchmal sind wir auch so etwas wie Lebensretter. Ich habe schon vor Wohnungen gestanden, aus denen ganz leise Hilferufe gedrungen sind. Dann haben wir die Tür aufbrechen lassen und fanden Kunden, die gefallen und hilflos waren.“

Die Apetito AG bietet Essen auf Rädern in Bremen in Kooperation mit den Wohlfahrtsorganisationen Deutsches Rote Kreuz, Johanniter, der Paritätische und Caritas. Früher fuhren diese Verbände noch selbst Essen aus. Allerdings sei allerhand logistisches Know-how vonnöten, um den Menülieferservice wirtschaftlich betreiben zu können, sagt Hans-Georg Fraune, nationaler Verkaufsleiter von Essen auf Rädern. Für ein Nebengeschäft sei das Feld nicht geeignet. Essen auf Rädern unterstütze Hochbetagte in dem Wunsch, weiterhin zu Hause leben zu können. „Sie müssen auf eine zuverlässige Leistung vertrauen können.“

In Bremen gibt es laut Fraune um die 300 Kunden, die den Menüservice täglich oder an einzelnen Tagen in Anspruch nehmen. Das Durchschnittsalter der Tischgäste liege bundesweit bei 81 Jahren, Tendenz steigend. Ebenso steige die Zahl der Kunden, wenngleich sacht. Viele Menschen könnten noch bis ins hohe Alter selbstständig leben, entsprechend spät seien sie auf eine Versorgung durch einen Lieferdienst angewiesen.

Für ein paar Sätze an der Haustür nimmt sich Rex immer Zeit. Vielen Kunden reicht so ein kurzes Gespräch, manchen eigentlich nicht, wie sich im Laufe der Tour zeigen wird. Andere öffnen dem Fahrer von Essen auf Rädern gar nicht. Peter Rex stellt das Essen dann vor die Tür. Über ihre Einsamkeit sprächen die Tischgäste selten. Manchmal sei es auch gar nicht nötig, ein bedrückendes Ausmaß von Kontaktarmut vermittele sich auch ohne Worte.

„Man braucht Fingerspitzengefühl für diese Arbeit“, sagt Peter Rex, „und soziale Kompetenz“. Man müsse die Balance finden, sich den Menschen zuzuwenden, ohne sich zu sehr vereinnahmen zu lassen. „Unser Anspruch als Familienunternehmen ist nicht nur, dass wir unsere hochbetagten Kunden so pünktlich und zuverlässig wie möglich bedienen, sondern auch so freundlich wie möglich. Bei ganz vielen Senioren ist schon dieser tägliche soziale Kontakt sehr wichtig. Bei nicht wenigen ist es neben dem Pflegedienst der einzige regelmäßig Kontakt, der überhaupt noch existiert“, sagt auch Fraune. „ Den Moment der Zuwendung, den müssen unsere Kunden spüren. Das ist uns wichtig.“

Eine der Kundinnen wohnt in einem Reihenhaus. Ein kleiner Stichweg führt zu ihrer Hausnummer. Sie ist im Vorgarten beschäftigt, ein Nachbar steht bei ihr. Die betagte Frau ist aufgeregt, ihr Mann liegt seit einiger Zeit im Krankenhaus, die Kinder leben mehrere Hundert Kilometer entfernt. Sie wisse nicht, wie es weitergehen solle. Tränen rinnen ihr über die Wangen. Sie hat großen Redebedarf, Peter Rex ist ein willkommener Zuhörer. Der Nachbar „ist mein Held“, sagt sie. Ihre sonstigen Kontakte seien eher oberflächlich, ihr Mann sei nicht gesellig.

Peter Rex hört zu, solange es seine Zeit erlaubt. „Ich muss immer einen Mittelweg finden“, sagt er. Als er als Menükurier begonnen habe, sei er oft versucht gewesen, Kunden anzubieten, ihnen in seiner Freizeit zu helfen. „Aber das geht natürlich nicht, man muss Grenzen ziehen können“, auch zwischen Beruf- und Privatleben. Rex redet der Weinenden gut zu. Er muss los. Sie fasst seine Hand, geht mit ihm den gesamten Stichweg entlang, begleitet ihn zum Auto, steht noch winkend da, als er fährt. „Es gibt schon sehr traurige Fälle“, sagt Peter Rex. Es gebe Kunden, deren Wohnungen in einem entsetzlichen Zustand seien, manchmal seien es auch sie selbst. Die Verwandten lebten oft weit weg. „Die Welt hat sich ganz schön gedreht“, sagt Rex.

In bedenklichen Fällen werden die Kuriere aktiv, „dann greift unser Notfall-Management“, das Kundendialog-Zentrum nehme Kontakt zu Angehörigen auf oder eine der Wohlfahrtsorganisationen werde verständigt, erläutert Hans-Georg Fraune. Derzeit werde daran gearbeitet, Angehörigen einen zusätzlichen Service anzubieten, mit dem sie auf ihrem Smartphone oder Tablet sehen können, wann und ob die Eltern die Essenslieferung entgegen genommen haben. „Für die Angehörigen ist beruhigend und entlastend, dass es jeden Tag diesen einen Kontakt gibt.“

Tischgast Wendelin Hauff wartet schon am Fenster darauf, dass Peter Rex den Wagen vor der Tür parkt und das „Schweinegulasch Hausfrauen Art mit Blumenkohl“ in den ersten Stock trägt. Die Wohnungstür steht auf. „Moin Chef“, sagt er zu Peter Rex. Dass die Kunden bereits auf den Kurier warten, ist die Regel, nicht die Ausnahme. Verlässlichkeit und feste Abläufe seien für ältere Herrschaften wichtig, sagt Fraune. Sie böten eine Orientierung am Tag, „so wie die ,Tagesschau’ eine bietet“.

Peter Rex liebt seine Arbeit, das merkt man ihm an. „Ich mag Menschen.“ Die Kunden seien sehr dankbar. „Was ich hier sehe, führt auch dazu, dass ich überlegen kann, was einmal aus mir wird. Ich bin in einem Alter, in dem man sich dazu schon Gedanken machen sollte“, sagt der Rentner. Er arbeite auch bei Essen auf Rädern, „damit ich unter Leute komme“. Gisela Ritzau steht an der Tür, als er zum Auto zurückkehrt. „Bringen Sie morgen was Gutes mit“, sagt sie zum Abschied.