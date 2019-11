An der Lila Eule hat es zahlreiche Lärmmessungen gegeben. (Christina Kuhaupt)

Nach rund vier Jahren vor Gericht scheint nun auch der letzte juristische Kampf ausgetragen zu sein. Im Rechtsstreit um die Diskothek Lila Eule hat das Oberverwaltungsgericht (OVG) die Anträge der Anwohnerin gegen die Aufhebung der Sperrzeit in den Nächten von Donnerstag auf Freitag und gegen die Änderung der Auflagen der gaststättenrechtlichen Erlaubnis abgelehnt. Auch in der dritten Sache vor dem Verwaltungsgericht (VG), bei der es um die Baugenehmigung geht, ist die Klage abewiesen. „Es ist ein Erfolg auf ganzer Linie“, sagt Rechtsanwalt Nicolai Rosin, der die Clubbetreiber vertritt.

Mehr zum Thema Auszeichnung und 18.000 Euro Lila Eule erhält Preis und Fördergeld Für das Livemusik-Programm erhält der Bremer Club Lila Eule den Programmpreis Applaus. Der ... mehr »

In der Auseinandersetzung um Lärmwerte, Sperrzeiten und Auflagen für den Tanz- und Musikclub im Viertel sind die Urteile bereits im Frühjahr (März) gefällt worden. Jetzt liegen auch die Begründungen des Gerichtes für das Hauptverfahren vor. Auch letzte Details zum Verfahren und den Kosten sind geklärt. Während sich die Betreiber der „Lila Eule“, Michael Pietsch und Fuat Ates, sowie ihr Anwalt über das Urteil freuen, äußerte sich die klagende Gegenseite am Mittwoch nicht dazu.

Erste Klage 2015

Die Akten und Papierberge, in denen es um die Lila Eule geht, sind immer größer geworden. Im Jahr 2013 fing es mit den ersten Anträgen an, 2015 kam es dann zur ersten Klage. Zahlreiche Gerichtstermine, ausufernde Diskussionen und viele Lärmmessungen später ist die Situation juristisch geregelt. Laut dem Beschluss des OVG ist die Klage gegen die Aufhebung der Sperrzeit abgewiesen. Die Klägerin, die in der Nachbarschaft wohnt, hatte sich gegen die Genehmigung des Stadtamtes gewandt, das im Jahr 2016 erlaubt hatte, dass in dem Viertel-Club wie zuvor in der Studentennacht am Donnerstag von 2 Uhr bis 6 Uhr getanzt werden kann.

In der Begründung steht, dass die Klägerin den vom Club in Auftrag gegebenen Lärmmessungen „lediglich ihr subjektives Empfinden entgegengesetzt“ habe. Und weiter: „Anhaltspunkte dafür, dass hier tatsächlich messbare unzumutbare Immissionen auf die Klägerin einwirken, gibt es jedoch nicht.“ Es sei stets um ein subjektives Empfinden gegangen, sagt Eule-Anwalt Rosin. „Dagegen ist nichts einzuwenden, Lärm kann als sehr störend empfunden werden“, so Rosin. Allerdings hätten objektiv die häufigen Lärmmessungen ergeben, dass nichts zu beanstanden sei.

Mehr zum Thema Fördergelder vom Bund Bremer Musikclubs erhalten 20.000 Euro Geld für die Spielstätten: Sieben Bremer Musikclubs werden durch den Bund gefördert und bekommen ... mehr »

Auch die Klage gegen die Aufhebung der geänderten Auflagen der gaststättenrechtlichen Erlaubnis für den Diskothekbetrieb lehnte das OVG ab. Dabei ging es um die Anzahl und Lautstärke von Live-Konzerten. In der Sache vor dem Verwaltungsgericht, bei dem es um die Baugenehmigung von 1964 für eine Schankwirtschaft mit Livemusik ging, entschied das Gericht, dass dies der heutigen Vergnügungsstätte entspreche, es bestehe demnach Bestandsschutz. Der klagende Anwalt versucht, dass eine derzeit nicht mögliche Berufung zugelassen wird. Laut Anwalt Rosin würden solche Anträge allerdings in 90 Prozent der Fälle zurückgewiesen werden.

Betreiber sieht im Urteil Hoffnung für Bars und Clubs

Eule-Betreiber Pietsch sieht die Entscheidung, „wo wir vollumfänglich Recht bekommen haben“, als ein Hoffnungsurteil für Bars und Clubs. Es zeige, dass nicht einfach geklagt werden könne, ohne dass es am Ende auch teuer für die Kläger werde. „Warum in Bremen nicht die Unschuldsvermutung gilt und wir seitens der Stadt zu zahlreichen Messungen verpflichtet wurden, deren Kosten wir alleine tragen mussten, bleibt für immer ein Rätsel“, sagt Pietsch. Das Urteil zeige, dass es nicht um Lärm ging, sondern darum, einen Club kaputt zu machen. Die Messungen hätten ergeben, dass es in der Bernhardstraße leiser ist, wenn die Eule geöffnet habe.

Zur Sache

Programmpreis und Fördergeld

Der Musikclub Lila Eule hat für sein Livemusik-Programm den Bundespreis Applaus verliehen bekommen. Der Kultladen im Bremer Viertel in der Bernhardstraße erhält dadurch eine Förderung in Höhe von 18 000 Euro, weil die Jury das Programm als „abwechslungsreich und anspruchsvoll“ bezeichnet.

Die Eule, einer der ältesten noch existierende Live- und Tanzclubs in Deutschland, bekommt den Preis in der Kategorie 2, in der Clubs mit mindestens 52 Konzerten im Jahr 2018 ausgezeichnet werden. Die Initiative Musik vergibt den Applaus zum siebten Mal mit Projektmitteln der Beauftragten der Bundesregierung für Kultur und Medien. Zudem soll es noch einen Sonderpreis für eine Bremer Einrichtung geben, der aber erst kurz vor der Verleihung in Berlin veröffentlicht wird.

Der Preis soll Aufmerksamkeit für die Clubbetreiber und Kulturschaffende wecken. 107 Preisträger empfangen in drei Kategorien die „Auszeichnung der Programmplanung unabhängiger Spielstätten“. Insgesamt gibt es Fördergelder von insgesamt fast 1,8 Millionen Euro.