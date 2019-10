Die Feuerwehr hat in der Nacht einen Autobrand in der Vahr gelöscht. (Symbolbild) (Carsten Rehder/dpa)

Erst knallte es gegen 1.20 Uhr laut, dann entfernte sich eine dunkle Gestalt von einer brennenden Limousine. So beschreibt eine Anwohnerin der August-Bebel-Allee der Polizei Bremen das, was in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag im Stadtteil Vahr passiert ist.

Ein Nachbar versuchte vergeblich, die Flammen am Wagen zu bändigen. Die Feuerwehr löschte sie schließlich vollständig. An dem Auto entstand ein Totalschaden von etwa 40.000 Euro.

Die Kriminalpolizei ermittelt nun wegen Brandstiftung. Zudem werden Zeugen gesucht. Hinweise nimmt der Kriminaldauerdienst unter 0421/ 362 38 88 entgegen.