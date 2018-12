Die 1994 gegründete Band Limp Bizkit hat mehr als 40 Millionen Alben verkauft. (frei)

Die aus Florida stammende Nu-Metal-Band hat vier Tour-Daten in Deutschland veröffentlicht. So kommt das Limp Bizkit am 10. Juli 2019 für ein Konzert in die Halle 7 nach Bremen - der einzige Termin in Norddeutschland. Das Konzert beginnt um 20 Uhr. Der Kartenvorverkauf läuft schon, Tickets gibts für knapp 54 Euro.

Die 1994 gegründete Band erlangte Ende der 90er-Jahre durch Songs wie "Break Stuff" oder "Rollin'" weltweite Bekanntheit. Unzählige Auszeichnungen und über 40 Millionen verkaufte Alben folgten. Jetzt arbeitet das Quintett an ihrem siebten Album "Stampede Of The Disco Elephants".