Die Linie 24 fährt bis zum Lankenauer Höft. (Rafael Heygster)

Die temporäre Hafenbar „Golden City“ wird ab Sonntag, 5. Mai, auch mit dem Bus erreichbar sein: Dafür erweitert die Bremer Straßenbahn AG (BSAG) ihr Angebot an jedem Freitagabend, sonnabends und sonntags. Dann endet die ­Linie 24 nicht mehr in Rablinghausen, sondern am Lankenauer Höft. Die Linienverlängerung gilt für die gesamten Sommermonate bis zum 3. Oktober. Weitere Details bietet die BSAG im Netz unter www.bsag.de und in der Fahrplaner-App des VBN an.