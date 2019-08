Weil ein Radfahrer die Vorfahrt missachtete, musste dieser Linienbus eine Volbremsung einlegen. (Kim Böß)

Großer Polizei- und Rettungseinsatz an der Domsheide: Nach Angaben der Polizei hat ein Linienbus auf der Balgebrückstraße am Dienstagvormittag eine Vollbremsung einlegen müssen, als ein Radfahrer den vorfahrtsberechtigten Bus beim Abbiegen in Richtung Marktstraße übersehen hatte. Dabei seien die Fahrgäste ziemlich durchgeschüttelt worden, hieß es. Vier Businsassen im Alter von 55, 68, 78 und 80 Jahre erlitten Verletzungen und mussten in einem Klinkum behandelt werden. Der Radfahrer blieb trotz einer leichten Touchierung und des darauffolgenden Sturzes unverletzt. Die Ermittlungen zum Unfallhergang dauern weiter an. (njo)