Auf einem Gedenkstein in Kassel stehen die Namen der von der NSU ermordeten Opfer. (Uwe Zucchi / dpa)

Halit Yozgat statt Hermann Böse: Aktivisten der Interventionistischen Linke haben am Montag im Bremer Stadtgebiet mehrere Straßen nach den Opfern der Terrorgruppe Nationalsozialistischer Untergrund (NSU) benannt und die richtigen Straßenschilder überklebt. Wie die Polizei berichtet, waren davon unter anderem die Straßenschilder der Bismarckstraße, des Ostertorsteinwegs, der Hermann-Böse-Straße und der Contrescarpe betroffen. An den Straßen hinterließen die Aktivisten Gedenkschreiben, die an die NSU-Opfer erinnern sollen. In Vegesack wurde der Aumunder Heerweg umbenannt und Parolen auf den Bürgersteig gesprüht. Da sich die Schilder nicht rückstandsfrei entfernen ließen, ermittelt die Polizei nun wegen Sachbeschädigung.

Die Aktivisten hatten sich am Montag per E-Mail zu der Aktion bekannt. Dem WESER-KURIER liegt ein entsprechendes Schreiben vor. Offenbar sind bundesweit Straßen umbenannt worden. Die Aktivisten wollen damit das Ausmaß rassistischer Gewalt sichtbar machen und den Opfern des NSU und ihren Angehörigen Respekt erweisen, heißt es in dem Schreiben. In den folgenden Tagen soll es außerdem zu weiteren Aktionen kommen, kündigt die Gruppe an.

Die Interventionistische Linke ist laut eigener Aussage ein Zusammenschluss linksradikaler Gruppen und Einzelpersonen aus der undogmatischen und emanzipatorischen Linken im deutschsprachigem Raum und versteht sich als gesellschaftliche radikale Linke. (sei/haf)

++Dieser Artikel wurde am 10. Juli 2017, um 11.19 Uhr aktualisiert. ++