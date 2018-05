Thomas Jürgewitz (links), mit Frank Magnitz, Marvin Mergard und Robert Teske, soll aus dem Presseklub Bremerhaven Unterweser ausgeschlossen werden - wenn es nach der Linken geht. (Frank Thomas Koch)

Die Linkspartei Bremen fordert den Auschluss des stellvertretenden Landesvorsitzendernden AfD, Thomas Jürgewitz, aus dem Presseklub Bremerhaven-Unterweser. Grund dafür ist ein Facebook-Post, in dem Jürgewitz Stellung zu einem Radio Bremen-Beitrag über Verbindungen zwischen der AfD und der Identitären Bewegung (IB) nimmt. Laut der Signatur unter dem betreffenden Facebook-Post ist Jürgewitz Mitglied des Presseklubs.

In dem Post schreibt die Partei: „Die Hatz gegen die Identitäre Bewegung: ein gebührenfinanzierter linker Journalist im Dienste der Antifa Radio Bremen, früher sprachen einige von Radio Hanoi, bleibt sich seit Michael Geyer (wer erinnert sich nicht noch an die nicht auszuhaltenden politischen Beiträge bei Buten und Binnen in den 80ern und 90ern?) treu und hat nun den ehemaligen taz-Mann und selbsternannten AfD-Hasser und Antifa-Aktivisten Jan Oppel unter den gebührenbezahlten Medienverdrehern eingestellt.“

Laut Jürgewitz habe Oppel, der beim WESER-KURIER volontierte, in dem Beitrag behauptet, dass die Identitäre Bewegung rechtsradikal sei und vom Verfassungsschutz beobachtet werde. Der AfD-Mann merkt dazu an: "Die IB macht mit intelligenten, witzigen, gewaltfreien Aktionen auf Mißstände in Deutschland aufmerksam – die allerdings den Gutmenschen mißfallen!" Sie werde zwar vom Verfassungsschutz beobachtet, dies geschehe jedoch, weil "die IB für die Systemmedien und Gutmenschen zu intelligent" sei. Der Post schließt mit der Mitteilung, dass die IB nicht zur AfD gehöre.

Die Linke erklärte in Person von Maja Tegeler, Mitglied im Landesvorstand und Sprecherin für Antifaschismus: „Nach meiner Ansicht werden in dem Facebook-Artikel der AfD Bremen Journalisten sowohl herabgesetzt als auch beleidigt und die Medien diffamiert. Für mich ist es unerträglich, wie diese rechtsextreme Truppe mit Kritik umgeht.“ Daher müsse der Presseklub Bremerhaven-Unterweser seine Satzung wahrnehmen und Jürgewitz ausschließen - wenn es denn zutreffe, dass er Mitglied sei.

Der Presseklub Bremerhaven-Unterweser war bisher für eine Stellungnahme nicht zu erreichen.