Ärzte selbst dürfen aufgrund des Paragrafen 219a des Strafgesetzbuches nicht auf Schwangerschaftsabbrüche hinweisen. Die Linken fordern deshalb eine öffentliche Liste von Ärzten, die Schwangerschaftsabbrüche vornehmen. (dpa)

Bremen soll das Gesetz zur Schwangerenberatung ändern – das fordert die Fraktion der Linken und hat einen Dringlichkeitsantrag in die Bürgerschaft eingereicht. Die Gesetzesänderung soll dafür sorgen, dass künftig Arztpraxen, Kliniken und andere Einrichtungen, in denen Schwangerschaftsabbrüche vorgenommen werden, dies an die zuständige Gesundheitsbehörde melden. Diese wiederum soll anschließend ein Verzeichnis erstellen, das jährlich im Amtsblatt für Bremen veröffentlicht sowie den anerkannten Beratungsstellen, der Ärztekammer, der Kassenärztlichen Vereinigung und dem Statistischen Bundesamt zur Verfügung gestellt wird. Außerdem soll das Verzeichnis von der Gesundheitsbehörde im Internet veröffentlicht werden, wie es in dem Antrag heißt.

Derzeit erhielten Frauen allein in Beratungsstellen diese Informationen über Ärzte und Kliniken, die Verzeichnisse seien jedoch veraltet, kritisiert die frauenpolitische Sprecherin der Fraktion, Claudia Bernhard. Ärzte selbst dürfen aufgrund des Paragrafen 219a des Strafgesetzbuches nicht auf Schwangerschaftsabbrüche hinweisen. „Wir brauchen, um die Beratung sicherzustellen, auch eine offen zugängliche Liste von Stellen, die Schwangerschaftsabbrüche vornehmen. Damit Ärztinnen und Ärzte in der aktuellen Situation rechtlich abgesichert sind, ist es notwendig, dass diese Listen über die jeweiligen staatlichen Stellen im Internet veröffentlicht werden“, fordert Bernhard. Als Vorbild nennt die Bürgerschaftsabgeordnete Berlin, wo es ein solches aktualisiertes Verzeichnis gebe. Bernhard: „Auch Hamburg geht mit den Informationen über Schwangerschaftsabbrüche viel offener und verantwortungsbewusster um als wir.“

Die Bremer Landesfrauenbeauftragte, Bettina Wilhelm, hatte ebenfalls ein öffentliches Arztverzeichnis per Gesetz gefordert. Auch die Fraktionen der Grünen und der SPD hatten bereits Anträge entsprechende eingereicht, in denen sie öffentlich zugängliche Listen forderten.