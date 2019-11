Abstimmung dem Landesparteitag der Linken. (Frank Thomas Koch)

Die Bremer Linke hält bis auf Weiteres an ihrer Regierungsbeteiligung fest. Am zweiten Tag des Landesparteitags in Oslebshausen blieb ein Antrag auf Ausstieg aus dem Regierungsbündnis ohne Chance. Nur sieben Delegierte votierten dafür, 45 waren dagegen, es gab vier Enthaltungen.

Antragsteller Oliver-Jan Kornau begründete seinen Antrag damit, dass die Linke über keine Gesamtstrategie verfüge, wie die wenigen im Bremer Landeshaushalt zur Verfügung stehenden Mittel so eingesetzt werden können, dass sie die Lebensrealität abgehängter Bevölkerungsgruppen verbessern. „Wir haben durchaus gute Ideen, aber eben nicht Geld ohne Ende“, sagte Kornau.

Die übergroße Mehrheit des Parteitags wollte sich dieser Position allerdings nicht anschließen. Für sie war es deutlich zu früh, eine aussagefähige Zwischenbilanz des rot-grün-roten Bündnisses zu ziehen.