Die Positionen könnten unterschiedlicher nicht sein: Auf die Nachricht von den beabsichtigten Finanzhilfen für die Jacobs University in Bremen-Nord haben CDU und FDP mit Zustimmung und die Linken mit scharfer Kritik reagiert. Wie berichtet, schlägt das Wirtschaftsressort vor, dass Bremen ein laufendes Darlehen der Privathochschule mit einer Restschuld von 46 Millionen Euro übernimmt. Die Jacobs University würde dadurch von Zins- und Tilgungsleistungen entlastet. Dieser Effekt träte an die Stelle der bisherigen direkten Zuschüsse von jährlich drei Millionen Euro, die Bremen der Uni bis 2017 zahlte.

Die Linke hält von neuerlichen öffentlichen Finanzhilfen an die Jacobs University gar nichts. Fraktionschefin Kristina Vogt erinnert daran, dass auch die rot-grüne Koalition noch vor wenigen Jahren kategorisch ausgeschlossen hatte, dass Bremen sich nach 2017 weiter finanziell an der Grohner Privat-Uni engagiert. Die Pläne des Senats seien aber auch „ein Schlag ins Gesicht aller Studierenden der öffentlichen Hochschulen im Land, die um jeden Cent und jede Stelle kämpfen müssen“. Linken-Haushälter Klaus-Rainer Rupp empfiehlt, die 46 Millionen Euro „für ein Transformationsprogramm zu nutzen, an dessen Ende ein klares und verbindliches Ziel steht: Die Nutzung der Liegenschaften für den öffentlichen Wissenschaftsbetrieb und nicht für ein elitäres Prestigeprojekt, was Millionen frisst, die den regulären Hochschulen fehlen“.

Ganz anders sehen das Christdemokraten und Liberale. Für die CDU-Wissenschaftspolitikerin Susanne Grobien ist die Jacobs University kein Fass ohne Boden, sondern „aus regionalökonomischer Sicht und für den Standort Bremen-Nord ein unverzichtbarer Faktor“. Den bisherigen staatlichen Zuschüssen stünden „das große Engagement privater Geldgeber und der hohe Eigenbetrag der Studenten gegenüber“. Die CDU-Bürgerschaftsfraktion unterstütze daher die weitere finanzielle Hilfe für die Einrichtung.

„Wir wollen diese Hochschule“, sagt auch FDP-Fraktionsvize Magnus Buhlert. Sollte das Land Bremen tatsächlich wie geplant das Jacobs-Darlehen übernehmen, müsse es jedoch im Gegenzug zur Übertragung von Vermögenswerten der Privathochschule an die öffentliche Hand kommen. Buhlert: „Dann übernimmt Bremen nicht nur die Risiken.“