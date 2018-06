Die Delegation im Zeitz-Museum für moderne afrikanische Kunst in Kapstadt: Präses Harald Emigholz und Bürgermeister Carsten Sieling stehen vorne in der Mitte nebeneinander. (Moritz Döbler)

Die Reise der fast 60-köpfigen Bremer Delegation nach Südafrika und Namibia stößt auf Kritik. Kristina Vogt, Fraktionschefin der Linken in der Bürgerschaft, monierte am Montag, sie habe nicht die Möglichkeit der Teilnahme gehabt. „Ich bin erst durch die Vorberichterstattung sowie durch Gemunkel bei einem Wirtschaftsempfang aufmerksam geworden.“ Es sei schwierig, wenn die Handelskammer und der Senat eine Exkursion gemeinsam mit der CDU unternähmen. Bei einer politischen Reise müssten alle Oppositionsparteien dabei sein können. Sie erwäge nun, selbst eine Reise nach Südafrika zu organisieren – aber auf eigene Kosten.

Zudem kritisierte Vogt, es seien politische und wirtschaftliche Interessen vermischt worden. Die Handelskammer habe zu Recht die Erwartung, bei einer solchen Reise Wirtschaftskontakte zu knüpfen. Das politische Interesse sei jedoch ein anderes. Für den Senat müsse es beispielsweise darum gehen, welche politischen Maßnahmen in Südafrika ergriffen werden, um in einer strukturschwachen Region die Erwerbslosigkeit zu vermindern, und inwieweit Bremen von diesen Erfahrungen profitieren könne. „Aus beschäftigungspolitischer Sicht interessiert mich sehr, was in Durban passiert“, sagte Vogt insbesondere mit Blick auf den Strukturwandel im Hafen der Partnerstadt.

Kritik an Auswahl der Reiseziele

Das Afrika-Netzwerk Bremen begrüßte die Reise grundsätzlich, aber kritisierte die Auswahl der Reiseziele. „Wenn man an die afrikanischen Mitbürgerinnen und Mitbürger in Bremen denkt, so leben hier vor allem Menschen aus Ghana und Kamerun“, sagte Virginie Kamche, Vertreterin des Netzwerks. Daher müsse es auch eine Zusammenarbeit mit diesen Ländern geben.

CDU-Fraktionsvorsitzender Thomas Röwekamp, der seine Teilnahme gemeinsam mit CDU-Landeschef Jörg Kastendiek kurzfristig abgesagt hatte, beurteilte die Reise positiv. Das exportorientierte Bremen sei auf gute Kontakte im Ausland angewiesen, und es komme bei einer solchen Reise nicht auf konkrete Ergebnisse an. Jetzt müsse der Senat die Anregungen nutzen und „den für den wirtschaftspolitischen Aufbruch in Bremen dringenden Handlungsbedarf erkennen“, forderte er. Die FDP äußerte sich ähnlich über die Reise. „Grundsätzlich ist daran nichts zu kritisieren“, sagte Fraktionsvize Magnus Buhlert. Fraglich sei aber, ob so viele Vertreter des Senats mitfahren mussten.

Die Handelskammer präsentierte auf einer Pressekonferenz mit dem Senat, Unternehmern und Wissenschaftlern die Ergebnisse der Reise, die der WESER-KURIER begleitet hatte. Drei Unternehmen berichteten von konkreten, vielversprechenden Kontakten: der Hafenplaner Inros Lackner, das Lebensmittelunternehmen Hintz Foodstuff und der IT-Dienstleister Team Neusta. Kammerpräses Harald Emigholz hob hervor, dass es um eine Markterkundung und nicht um Akquise gegangen sei. „Wir haben Märkte kennengelernt mit vielen Chancen, aber auch vielen Risiken.“ So habe ein Besuch in Blikkiesdorp, einem Township in Kapstadt, vielen die Augen für die „sehr brutalen Realitäten“ geöffnet.

Bremisches Selbstbewusstsein

Bürgermeister Carsten Sieling hob hervor, dank der besseren Haushaltslage könne der Senat auch seine internationale Rolle besser wahrnehmen. Ein Besuch in der Partnerstadt Durban hätte „vor vier Jahren nicht in die Zeit gepasst“. In allen politischen Gesprächen sei die Kolonialzeit zur Sprache gekommen, „auch weil wir für die Zeit unserer Anwesenheit die Stimme Deutschlands waren“, so Sieling. In Namibia sei ein wichtiger Schritt getan worden, damit die Hafengesellschaft Namport ihre Europavertretung in Bremen ansiedele und die Standorte Rotterdam oder Hamburg nicht weiterverfolge. „Wir haben gute Gründe, bremisches Selbstbewusstsein an den Tag zu legen.“

Ähnlich äußerte sich auch Finanzsenatorin Karoline Linnert. „Wir waren oft sehr stolz auf Bremen“, sagte sie. „Bremens Name hat dort einen guten Klang.“ Das gelte nicht nur für die Wirtschaft, sondern auch für die Politik, da Bremen das Unrecht der Kolonialzeit thematisiere. Wissenschaftssenatorin Eva Quante-Brandt nannte die Reise ebenfalls „ganz ertragreich“, weil mehrere Kooperationen verabredet werden konnten.