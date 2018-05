Fraktionschefin Kristina Vogt auf dem Parteitag im Nachbarschaftshaus Helene-Kaisen in Gröpelingen. (Frank Thomas Koch)

Die Bürgerschaftswahl im Mai 2019 beschäftigte die rund 70 Delegierten und ihre Gäste auf dem Landesparteitag der Linken in Gröpelingen. Wie will sich die Partei inhaltlich positionieren? Und wie parteistrategisch, also in der Frage: Wollen wir mitregieren, wenn sich die Gelegenheit ergibt, oder wollen wir das grundsätzlich nicht? Eine Umfrage von Infratest Dimap im Auftrag des WESER-KURIER hatte die Linken Anfang Mai mit 15 Prozent in der Sonntagsfrage als momentan größte Gewinner unter den Bremer Parteien ausgewiesen.

In der Vergangenheit hatte sich die Linke beim Thema Regierungsbeteiligung schon mal gespaltener gezeigt als auf diesem Landesparteitag. Der allgemeine Tenor am Sonntag war: Wenn ein Politikwechsel realistisch wäre, würde man sich keinen Sondierungsgesprächen verschließen – und was dabei am Ende herauskäme, müsste man dann sehen. Fraktionschefin Kristina Vogt: "Wir werden als sehr wichtiger Player wahrgenommen. Die Leute merken, dass linke Politik funktioniert. Wir werden genau schauen, was wir wollen und mit wem wir es umsetzen können." Wolfgang Meyer (Beirat Neustadt) warnte davor, dass man im Fall einer Regierungsbeteiligung in einem Rot-Rot-Grünen Bündnis (nur das wäre laut der Umfrage neben einer Großen Koalition aktuell möglich) keine linke Opposition mehr hätte und damit der AFD viel Raum gewähren würde. Meyer: "Wenn wir den Schritt gehen, müssen wir sicher sein, dass wir unsere Ziele erreichen."

Inhaltlich soll den Wahlkampf der Linken auch das Thema kostenloser öffentlicher Nahverkehr bestimmen. Die Delegierten beschlossen mit großer Mehrheit einen Leitantrag zu diesem Thema. Der Titel: "Stadt für alle, Mobilität für alle". Landessprecher Felix Pithan: "Wir standen mit dieser Forderung lange in der Ecke der utopischen Spinner. Mobilität ist aber ein Grundrecht. Es kann nicht sein, dass Menschen nicht in die Innenstadt oder andere Stadtviertel gelangen können, weil sie es sich nicht leisten können."

Finanziert werden könnten kostenlose Straßenbahnen und Busse sowie die Abschaffung von Strafen für Schwarzfahren nach Vorstellung der Linken langfristig durch Bundesmittel, kurzfristiger durch eine Abgabe, die Unternehmen zahlen, Gewerbesteuern und Tourismusgebühren. Auch eine sozial gestaffelte Umlage schließen die Linken nicht aus. Bis zur Bürgerschaftswahl werde man ein durchgerechnetes Konzept vorlegen, heißt es in dem Leitantrag.