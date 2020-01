Ein im Büro der Linken in der Neustadt eingeworfener Umschlag hat am Montagabend einen Einsatz von Polizei und Feuerwehr zur Folge gehabt. (Symbolbild) (Björn Hake)

Das Abgeordnetenbüro der Linken am Buntentorsteinweg ist am Montagabend erneut attackiert worden. Gegen 18 Uhr bemerkte dort eine Mitarbeiterin einen eingeworfenen Umschlag, in dem sich eine pulverartige Substanz befand.

Der Fund löste eine größeren Einsatz von Polizei und Feuerwehr aus. Das Pulver wurde von Spezialisten eingehend untersucht, die schließlich Entwarnung geben konnten: Die Substanz stellte sich als ungefährlich heraus. Laut Polizei dauern die Ermittlungen zu dem Vorfall noch an.

Erst in der vergangenen Woche war eine Scheibe des Linkstreffs in der Neustadt mit einem Gullydeckel eingeworfen worden. Als mutmaßlichen Täter konnte die Polizei einen 49-jährigen Mann in der Nähe der Räumlichkeiten festnehmen. Der Mann wurde nach ärztlicher Begutachtung in eine psychiatrische Einrichtung eingewiesen.