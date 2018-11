Katja Kipping, Bundesvorsitzende der Partei Die Linke, ist an diesem Samstag in Bremen zu Gast. (Frank Thomas Koch)

Linken-Chefin Katja Kipping hat dem Kandidaten für den CDU-Bundesvorsitz, Friedrich Merz, für dessen Äußerungen über das Asylrecht in Deutschland kritisiert. Dass Merz einen Angriff auf das Asylrecht blase, sei lediglich ein "übles Ablenkungsmanöver", sagte Kipping am Samstag bei einem Landesparteitag der Linken in Bremen. Damit wolle ein Finanzlobbyist von seinem Reichtum ablenken. "Wir werden das Grundrecht auf Asyl immer verteidigen", so die Linken-Bundesvorsitzende. Wer sagte sie: "Wer sicherstellen will, dass jeder in diesem Land vor Armut geschützt wird, der muss sich mit den Superreichen anlegen und diese kräftig besteuern".

Kritik übte sie auch an CDU-Generalsekretärin Annegret Kramp-Karrenbauer, die ebenfalls kandidiert. Sie habe sich ebenfalls schon für schnellere Abschiebungen ausgesprochen und sei gegen eine Gleichberechtigung Homosexueller. Der Landesparteitag debattiert bis Sonntag das Wahlprogramm für die Bürgerschaftswahl in Bremen am 26. Mai 2019. (dpa/jfj)