Kristina Vogt, Vorsitzende und bildungspolitische Sprecherin der Linken, hat die Bremer Bildungsbehörde für die vorgesehene Verteilung von Entlastungsstunden an Schulen kritisiert. (dpa)

Die Bürgerschaftsfraktion der Linken kritisiert die Art der Verteilung der sogenannten Entlastungsstunden und weiterer Mittel, wie sie die Bildungsbehörde am Dienstag verkündet hat. „Grundsätzlich sind diese Entlastungsstunden ein wichtiger Schritt zur Verbesserung der Arbeitssituation an Schulen in sozialen Brennpunkten. Allerdings halte ich es für problematisch, dass der Senat bei der Verteilung der Stellen nun nicht alle Schulen mit hohem Sozialindex berücksichtigt hat", sagt Kristina Vogt, Vorsitzende und bildungspolitische Sprecherin der Linken.

Einige Schulen mit dem Sozialindikator 5 würden durch die neuen Verteilkriterien leer ausgehen. Insgesamt werden 19 Schulen berücksichtigt (wir berichteten). Die Linksfraktion fordert deshalb vom Senat, nachzusteuern und drei weitere Oberschulen mit zusätzlichen Stellen auszustatten. Für Vogt ist das neue Auswahlkriterium der Sprachförderung darüber hinaus intransparent: „Der Sprachförderbedarf ist bereits Bestandteil des Sozialindex. Nun wird er völlig undurchsichtig doppelt berücksichtigt." Dies führe bei den Schulen zu Unmut. Wenn die Bildungsbehörde davon ausgehe, dass mehr Schulen als die mit Sozialindikator 5 Entlastungen bräuchten, müsse man mehr Stellen schaffen.

Die Bildungsgewerkschaft GEW kritisiert indes die späte Umsetzung einiger Maßnahmen. So sollen die Entlastungsstunden zwar ab sofort in den Schulalltag integriert werden, andere Mittel wie Mathematikförderung aber erst zum neuen Schuljahr. „Das ist nicht wirklich erklärbar“, sagt GEW-Sprecher Christian Gloede. „Der Doppelhaushalt 2018/19 begann schließlich im Januar 2018.“