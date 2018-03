Noch stehen die Platanen am linken Weserufer. Die Deputierten haben nun aber der Finanzierung für die Planungen zur Umgestaltung zugestimmt. (Christina Kuhaupt)

Mit Plakaten und Transparenten hatte sich eine Handvoll Bürger in der Sitzung der Baudeputation eingefunden. In der einen Ecke standen Vertreter einer Bürgerinitiative, der es um den Erhalt der Platanen an der Stadtstrecke am linken Weserufer zwischen Piepe und Stephanibrücke geht. Ein paar Meter weiter in der letzten Reihe hatte sich ein Grüppchen platziert, das sich gegen einen Bebauungsplan für ein neues Wohnquartier nahe Knoops Park in Bremen-Nord ausspricht. Der Protest am Donnerstagnachmittag im Börsenhof brachte aber nichts ein. Bis auf Gegenstimmen der Linken herrschte unter den Abgeordneten politischer Konsens bei beiden Themen.



Stadtstrecke: Rund 700.000 Euro sollen vorerst für die Planungs- und Projektkosten zur Neugestaltung des 1,8 Kilometer langen Abschnitts zwischen der Eisenbahnbrücke vorbei an der Bürgermeister-Smidt- und der Wilhelm-Kaisen-Brücke bis zur Piepe am Rotes-Kreuz-Krankenhaus bereitgestellt werden. Da waren sich die Deputierten einig, die damit auch den städtebaulich motivierten Planungen an der Stadtstrecke zustimmten. Nach aktuellen Plänen müssen im Zuge des Hochwasserschutzes und der Neugestaltung am linken Weserufer 136 alte Platanen gefällt werden. Dagegen protestiert die Bürgerinitiative „Platanen am Deich“, die Umweltsenator Joachim Lohse und seinen Stadtplanern vorwirft, während eines noch nicht abgeschlossenen Petitionsverfahrens die Öffentlichkeit zu täuschen und Fakten zu schaffen. Auch Nelson Janßen (Linke) äußerte Bedenken wegen des noch laufenden Verfahrens zu dem Fall. Senator Lohse verweist darauf, dass die Punkte bereits mehrfach diskutiert wurden, er selbst im Petitionsausschuss war und es keine Maßnahmen gebe, die es möglich machen, die Platanen zu erhalten. „Ich verstehe nicht, warum der Petitionsausschuss nach vier, fünf Monaten immer noch nicht eine Entscheidung getroffen hat“, sagte Lohse.

Wohnquartier in Bremen-Nord: Die Abgeordneten der Baudeputation sprachen sich bei Gegenstimmen der Linken für eine Bebauung an der Billungstraße aus. Im Bereich Raschenkampsweg, Auf dem Hohen Ufer und Billungstraße soll ein 1,5 Hektar großes Areal mit Reihen- und Mehrfamilienhäusern mit 50 Wohneinheiten entstehen. Betroffen sind Flächen und bauliche Reste des Betriebshofes der ehemaligen Gartenbauabteilung des Bauamtes Bremen-Nord. Mehrere Jahre hatte es immer wieder Diskussionen und Bürgerproteste gegen eine Bebauung gegeben. Nun ist der Plan durchgewunken, die Stadtbürgerschaft muss ihn noch beschließen. „Es wird eine Fläche neben Knoops Park bebaut und nicht darin“, sagte Robert Bücking (Grüne). Da die Stadt dringend Wohnungen brauche, sei der eingeschlagene Weg richtig. Der Park werde sogar vergrößert, ergänzte seine Parteikollegin Maike Schaefer. Vertreter einer Bürgerinitiative sprechen hingegen von einer Aufsiedelung des nördlichen Knoops Park.



Baumfällungen der Deutschen Bahn: „In der Ressortspitze fanden wir die Kommunikation der Bahn unangemessen“, kritisierte Umweltsenator Lohse während der Sitzung die Informationspolitik der Deutschen Bahn. Das Unternehmen hatte massive Baumfällungen nicht mit der Behörde abgestimmt. Maike Schaefer hatte um einen Bericht zu den Baumfällungen entlang der Bahnlinien in Bremen-Nord und Bremen-Horn gebeten. Sie sprach von „Radikalmaßnahmen“ und „einem Kahlschlag“, der ohne Anmeldung geschehen sei. Zudem sei nicht sicher, ob nur Bäume betroffen waren, bei denen Gefahr in Verzug war. Die Deputierten einigten sich darauf, dass sich die umweltpolitischen Sprecher der Fraktionen die Baumfällungen genau anschauen und den Fall aufarbeiten. Schaefer will sogar einen Protest an die Bahn formulieren.