Das Hallenbad Huchting ist noch für mindestens zwei Wochen eine Baustelle. (Roland Scheitz)

In Huchting und in der Neustadt sitzen Schwimmer auf dem Trockenen. Wer in den Stadtteilen in den kommenden Tagen und Wochen in ein Schwimmbecken möchte, muss die Weserseite wechseln. Die Reparaturarbeiten im Hallenbad Huchting dauern weiter an, das Südbad am Neustadtswall bleibt wegen einer Sanierung bis Ende des Jahres für Besucher geschlossen. Für die Öffentlichkeit wird dieses Jahr links der Weser voraussichtlich kein Bad mehr öffnen. Weil die Informationen dazu spät oder gar nicht verbreitet wurden, ärgern sich zahlreiche Vereinsmitglieder. Stundenpläne in Schulen werden zudem durcheinandergebracht.

Geplant waren die Reparaturarbeiten an den Bad-Dächern in Huchting für die Sommerferien. Die Instandsetzung sollte innerhalb von sechs Wochen fertiggestellt werden. „Wir haben leider nicht wie geplant zum Anfang der Sommerferien, sondern vor drei Wochen mit den Arbeiten begonnen“, sagt der technische Leiter der Bremer Bäder, Uwe Siefke. Grund dafür seien unerwartete, bauliche Mängel sowie Verzögerungen in der Planungsarbeit gewesen. Wegen der Corona-Pandemie hätten sich Kollegen in Kurzarbeit befunden.

Auch wenn es laut Siefke momentan gut vorangehe, könne die Wiedereröffnung am 31. August nicht eingehalten werden. Voraussichtlich verschiebe sich der Termin um mindestens zwei Wochen. Der Senat hatte Anfang des Jahres 472.000 Euro für Reparaturen freigegeben, weitere Kosten werden durch Instandhaltungsmittel finanziert. Huchtings Ortsamtsleiter Christian Schlesselmann hält es für wichtig, dass alle Schäden behoben werden. „Es ist nur schade, dass das Bad so lange vom Netz sein wird und mit den Bauarbeiten zu spät angefangen wurde.“ Auch nach der Sanierung werde das Huchtinger Hallenbad vorerst nur für Schulen und Vereine geöffnet sein – dies sorgt für Unmut im Beirat.

Im Südbad am Neustadtswall wird bis Ende des Jahres kein Besucher mehr schwimmen. (Walter Gerbracht)

Probleme mit der Haftung der Fliesen

Das andere Sorgenkind der Bremer Bäder ist das Südbad in der Neustadt. Eine umfassende Sanierung gab es im Jahr 2003, seitdem kommt es regelmäßig zu Problemen mit der Haftung der Fliesen. Der damalige Unternehmer sowie der Hersteller des verbauten Fliesenklebers besserten in regelmäßigen Abständen die kaputten Fliesen nach, sie kamen für die verursachten Mängel teilweise auf. Im April wurde erneut ein Schaden entdeckt – Siefke rechnet mit Kosten von etwa einer halben Million Euro.

„Die Kommunikation der Bremer Bäder ist mangelhaft“, sagt Tobias Bader, Trainer beim TuS Huchting. Darüber, dass das Südbad gesperrt bleibe, seien Vereine und Schulen lange nicht informiert worden. Nun müssten die Vereine aus dem Südbad nach Huchting verlegt werden, wo das Hallenbad nicht mehr für die Öffentlichkeit zur Verfügung stehe. Auch das habe aus dem Stadtteil niemand offiziell erfahren. Zudem seien erst am Montag die Schulen informiert worden.

Das bestätigt die Sprecherin der Bildungsbehörde, Annette Kemp. In der vergangenen Woche sei die Info von den Bremer Bädern gekommen, danach habe es Gespräche gegeben, um Konsequenzen zu diskutieren und Lösungen zu suchen. „Das ist aber sehr schwierig“, sagt Kemp. Wegen der pandemiebedingten Auflagen müssten die Bremer Bäder die Bereiche Schule/Öffentlichkeit/Vereine strikt trennen, neue Belegungspläne erarbeiten und entsprechende Reinigungszeiten vorsehen. „Die Schulen kommen im Vergleich zu den Vereinen noch recht glimpflich“ davon, sagt Kemp. Nichtsdestotrotz sei es für weiterführende Schulen mehr als ärgerlich, da sich Zeiten und Badeorte veränderten – und damit auch die Stundenpläne.

Zur Sache

Erste Freibäder schließen

Die Freibadsaison neigt sich dem Ende entgegen. Wie die Bremer Bäder mitteilen, werden die ersten Freibäder geschlossen. So machen das Freibad Blumenthal sowie die Freibadbereiche des Westbades und des Schloßparkbades ab diesem Mittwoch die Türen zu. Es stehen Wartungsarbeiten an.

Das Stadionbad hingegen geht in eine Verlängerung. Wie lange diese dauert, teilt die Bädergesellschaft noch nicht mit. „Die Corona bedingte Situation hat es uns nicht einfach gemacht“, sagt Geschäftsführerin Martina Baden. Aktuell sind das Freizeitbad Vegesack und der Hallenbadbereich im Westbad für die Öffentlichkeit geöffnet. Der Hallenbadbereich des Schloßparkbades soll ab dem 31. August hinzukommen.