Nach der Tarifeinigung im öffentlichen Dienst in der Nacht zum Mittwoch auf insgesamt 7,5 Prozent höhere Einkommen sind weitere Streiks vom Tisch. Bundesregierung und Gewerkschaften zeigten sich hochzufrieden mit der Einigung. Städte und Kommunen im Norden sehen den Tarifabschluss mit gemischten Gefühlen.

Der neue Tarifvertrag für die 2,3 Millionen Beschäftigten von Bund und Kommunen soll rückwirkend zum 1. März beginnen und eine Laufzeit von 30 Monaten haben. Die drei Erhöhungen machen 3,19 Prozent zum 1. März dieses Jahres aus, zum 1. April 2019 dann 3,09 Prozent und zum 1. März 2020 weitere 1,06 Prozent. Für die unteren Einkommen gibt es eine Einmalzahlung von 250 Euro. Das betrifft unter anderem Müllwerker, die heute bis zu 2629 Euro verdienen, oder Verwaltungsangestellte mit 2865 Euro.

Das Gesamtpaket kostet die Kommunen über die gesamte Laufzeit insgesamt 7,5 Milliarden Euro, den Bund 2,2 Milliarden. Nach Angaben des neuen Verhandlungsführers des Bundes, Innenminister Horst Seehofer (CSU), soll das Ergebnis auf die Beamten übertragen werden. Verdi-Chef Frank Bsirske sagte: „Es ist das beste Ergebnis seit vielen Jahren.“ Seehofer war ebenfalls „sehr zufrieden“, dass es für die Bediensteten des öffentlichen Dienstes zu spürbaren Gehaltsverbesserungen komme sowie zu Verbesserungen bei den Entgeltstrukturen. Er sprach von einer großen Reform.

In der Bremer Finanzbehörde hat man bereits recht präzise berechnet, was durch den Tarifabschluss an zusätzlichen Kosten auf die Stadtgemeinde Bremen zukommt. Im laufenden Jahr beträgt die Mehrbelastung demnach rund 9,2 Millionen Euro, 2019 dann gut das Doppelte. Profitieren werden rund 4300 Beschäftigte, darunter die Erzieherinnen beim kommunalen Kindergartenbetrieb Kita Bremen und die Mitarbeiter der städtischen Liegenschaftsverwaltung Immobilien Bremen.

Gemischte Gefühle

Finanzsenatorin Karoline Linnert (Grüne) steht zu dem Tarifergebnis. Es sei „gut für die Beschäftigten und die öffentlichen Betriebe, die dadurch im Wettstreit um die besten Nachwuchskräfte bessere Chancen haben“, sagte Linnert. Berufseinsteiger bekämen über die gesamte Laufzeit des Tarifwerks insgesamt rund zehn Prozent mehr Gehalt. Zudem sei für die unteren Lohngruppen ein überdurchschnittliches Plus vereinbart worden. Insgesamt sei der Abschluss „eine gute Nachricht, gerade in Zeiten des Fachkräftemangels“.

Der niedersächsische Städte- und Gemeindebund sieht den Abschluss mit gemischten Gefühlen. „Auf der einen Seite werden höhere Personalkosten die Kommunen belasten. Auf der anderen Seite werden die Kommunen als Arbeitgeber attraktiver“, sagte Sprecher Thorsten Bullerdiek am Mittwoch gegenüber dem WESER-KURIER.

Es fehlten vor allem Techniker, Pfleger und Erzieher in Städten und Gemeinden. Bullerdiek erwartet mehr Unterstützung vom Land bei der Finanzierung der Kindertagesstätten und mehr Unterstützung vom Bund bei der Integration von Flüchtlingen sowie bei der Digitalisierung. „Es reicht nicht, digitale Dienstleistungen von der Verwaltung einzufordern“, so Bullerdiek. Er rechnet mit einem Defizit von einer Milliarde Euro für die Kommunen.

Deutliche Kritik kam hingegen von Ulrich Mägde, Oberbürgermeister in Lüneburg und Präsident des Niedersächsischen Städtetages. Das in der Nacht zu Mittwoch erzielte Verhandlungsergebnis sei „eindeutig zu hoch“, sagte der SPD-Politiker. „Viele Bürgerinnen und Bürger werden das bei den Gebühren merken.“ Die Mehrkosten für die Gehälter der Beschäftigten müssten die Kommunen auf die Gebühren beispielsweise für die Müllabfuhr umlegen.

Niedersachsens Finanzminister Reinhold Hilbers (CDU) jedenfalls will den Kommunen nach den Lohnerhöhungen nicht beispringen. „Die Vorstellung, dass das Land jetzt einspringt, um die finanziellen Folgen des kommunalen Tarifabschlusses abzufedern, ist nahezu grotesk“, sagte Hilbers. „Wenn die Kommunen sich diesbezüglich nicht gut vertreten fühlen, sollten sie sich an ihre Verhandlungsführer wenden.“

"Positiver Kompromiss"

Allerdings sprach auch der Präsident des Steuerzahlerbundes, Reiner Holznagel, von der Gefahr einer Überforderung der öffentlichen Haushalte. „Ich sehe sehr große Probleme auf die Kommunen zukommen, diese Abschlüsse zu finanzieren“, sagte Holznagel. Viele Kommunen würden mit Personalabbau, Sparmaßnahmen sowie höheren Steuern und Abgaben reagieren müssen.

Als „positiven Kompromiss“ bewertet der Bremer Wirtschaftswissenschaftler Rudolf Hickel den Tarifabschluss. „Gemessen am Realeinkommenszuwachs verdient der Abschluss Anerkennung. Da die Inflationsrate auch in der kommenden Zeit deutlich unter zwei Prozent liegt, ist auch eine Realeinkommenssteigerung zu erwarten. Das tut der Binnenkonjunktur gut. Den Impuls hätte ich mir allerdings stärker gewünscht“, heißt es in einer Stellungnahme Hickels. Sein Fazit zur Verhandlungsrunde: „Alles in allem hat sich das Tarifvertragssystem wieder bewährt.“

