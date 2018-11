Im Finanzressort von Senatorin Karoline Linnert (Grüne) wird an der praktischen Umsetzung der Schuldenbremse gearbeitet. (Frank Thomas Koch)

„Einnahmen und Ausgaben sind grundsätzlich ohne Einnahmen aus Krediten auszugleichen.“ Dieser Satz aus der Landesverfassung hat es in sich, denn hinter ihm verbirgt sich die sogenannte Schuldenbremse. Ende 2015 fügte ihn die Bürgerschaft als Artikel 131a ein und schrieb damit fest, dass Haushalte auf Pump für das kleinste Bundesland ab 2020 vorbei sein soll. Mit der Verankerung in der Verfassung ist es aber nicht getan. Im Finanzressort von Senatorin Karoline Linnert (Grüne) erhält in diesen Wochen ein Ausführungsgesetz seinen Feinschliff, das wichtige Fragen zur praktischen Umsetzung der Schuldenbremse klären soll. „Ich zähle das Gesetzesprojekt zu den Top Ten meiner Amtszeit“, sagt die Ressortchefin. Sie will ihr politisches Erbe sichern: die Abkehr vom Schuldenstaat.

Es gehört zu den Mythen, die die Schuldenbremse umranken, dass Bremen von 2020 an keinen Cent neuer Schulden aufnehmen darf. Verboten ist lediglich ein strukturelles Defizit – also eine Nettokreditaufnahme, die nicht auf Schwankungen der wirtschaftlichen Gesamtlage zurückzuführen ist. Eine sogenannte „konjunkturelle Komponente“ wird es Bremen allerdings ebenso wie dem Bund ermöglichen, in Zeiten des wirtschaftlichen Abschwungs in die Miesen zu gehen. In Phasen der Aufwärtsentwicklung müssen diese Haushaltslöcher wieder aufgefüllt werden. Schon an diesem Beispiel wird klar, dass Artikel 131a noch einer praktischen Ausgestaltung bedarf: Innerhalb welcher Zeiträume ist die Balance wiederherzustellen? Wie definiert man überhaupt eine Nulllinie der Konjunktur? Wie könnte ein Rücklagensystem für die fetten Jahre beschaffen sein? Alles Punkte, die zu klären sind, bevor die Schuldenbremse greift.

Um eine ganz zentrale Frage wird es garantiert noch politischen Streit geben: die Finanzierung von Investitionen. Wie sollen künftig größere Summen etwa für Erneuerung und Ausbau öffentlicher Infrastruktur mobilisiert werden, wenn solche Projekte doch normalerweise nicht aus den laufenden Einnahmen zu stemmen sind? Dieses Problem trifft nicht nur den öffentlichen Haushalt, sondern unter bestimmten Bedingungen auch städtische Betriebe oder Unternehmensbeteiligungen wie die Bremer Straßenbahn AG und die Wirtschaftsförderung Bremen (WFB). Denn Absatz 5 des Verfassungsartikels 131a wendet das Verbot einer Nettokreditaufnahme ausdrücklich auch auf solche juristischen Personen an. Kritiker der Schuldenbremse haben insbesondere an dieser Regelung Anstoß genommen. Sie argumentieren, dass in der Privatwirtschaft größere Investitionen in aller Regel kreditfinanziert werden. Kein Unternehmen habe so viel Liquidität, dass es etwa eine neue Fabrik mal eben aus der eigenen Kasse bezahlen kann. Das gelte selbstverständlich auch für Staatsbetriebe. Findet man also doch noch einen Weg, bestimmten städtischen Unternehmen eine Kreditermächtigung zu verschaffen? Auch in diesem Punkt muss das Ausführungsgesetz eine Antwort geben.

Aufmerksame Beobachtung der Gesetzgebung

„Wir unterhalten uns über Stellschrauben“, sagt SPD-Fraktionschef Björn Tschöpe, der eine parlamentarische Beratung des Ausführungsgesetzes nicht mehr für das alte Jahr erwartet. Nach seiner Wahrnehmung suchen derzeit mehrere Bundesländer nach Instrumenten, „den Grundfehler der Schuldenbremse zu korrigieren – nämlich dass Investitionen aus laufenden Einnahmen finanziert werden sollen“. So plane etwa Nordrhein-Westfalen, die öffentlichen Hochschulen in Stiftungen zu überführen, die sich für Investitionen Geld am Kapitalmarkt besorgen können.

Auch in der wissenschaftlichen Fachwelt wird die aktuelle Gesetzgebung zur Schuldenbremse in Bund und Ländern aufmerksam beobachtet. Zu diesen Experten zählt André Heinemann, seines Zeichens promovierter Volkswirt und Lehrstuhlinhaber für Finanzpolitik an der Universität Bremen. Auch politisch ist Heinemann kein unbeschriebenes Blatt. Er war viele Jahre bei den Bremer Grünen aktiv, von 2007 bis 2009 sogar als Landesvorstandssprecher. Heinemann befürwortet im Grundsatz eine strenge und vor allem einheitliche Handhabung der Schuldenbremse auf der Ebene der Bundesländer. Dass von Kiel bis München nun an Ausführungsgesetzen gewerkelt wird, die unterschiedliche Spielräume eröffnen, hält er für misslich.

Auch Heinemann sieht das Problem der Finanzierung von Investitionen, wenn den Bundesländern ab 2020 strukturelle Defizite verboten sind. Sein Vorschlag: Der Bund könnte seine finanziellen Spielräume dafür nutzen, ein bestimmtes Kreditvolumen bereitzustellen, für das die Länder dann Projekte anmelden. In diesem Modell würden sie sich nicht selbst verschulden, und dem Verfassungsgebot wäre Genüge getan.