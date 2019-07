Karoline Linnert wirbt darum die Schuldenbremse nicht zu demontieren. (Christina Kuhaupt)

In die Debatte um die Zukunft der im Grundgesetz und vielen Länderverfassungen verankerten Schuldenbremse hat Finanzsenatorin Karoline Linnert (Grüne) gemeinsam mit Daniel Buscher ein Papier eingebracht. Buscher ist Leiter des Referats für überregionale Finanzbeziehung im bremischen Finanzressort. Das Papier trägt den Titel „12 Thesen zur Schuldenbremse, nicht demontieren – dazu bekennen“. Es wirbt darum, „aus den Erfahrungen in unserem Bundesland zu lernen, dass eine Öffnung in Richtung Schuldenmachen auch immer bedeutet, dass andere Wege verstellt werden“.

„Wir plädieren für ein Festhalten an einer nachhaltigen Finanzpolitik und dafür, der Schuldenbremse eine Chance zu geben“, heißt es in dem Papier weiter. „Wir wissen auch, dass die jetzige Schuldenbremse ziemlich apodiktisch ist, vielleicht perspektivisch auch nicht flexibel genug und sich Sichtweisen auch verändern werden. Wir wünschen uns in diesem Diskurs aber eine Rolle der Grünen, die mit einbezieht, dass wir schon sehr viele Schulden haben und der bequeme Weg nicht der Beste sein muss.“

Anlass für das Papier sind ausdrücklich nicht Diskussionen auf Bremer Ebene, betont Linnert. Es gehe ihr um die Debatte, die sich auf Bundesebene entzündet hat: Innerhalb der Grünen, aber auch in anderen Parteien werden Stimmen laut, die verlangen, die Schuldenbremse anzupassen oder zu lockern, um den milliardenschweren Sanierungs- und Investitionsstau aufzulösen. So sagte beispielsweise Michael Kellner, Bundesgeschäftsführer der Grünen, der „Welt“ vor wenigen Wochen: „Investitionen sind also dringend nötig, und dazu brauchen wir eine Veränderung rund um die Schuldenbremse.“ Im März berichtete der „Spiegel“ über Abgeordnete der SPD-Bundestagsfraktion, die „gegen den Kurs von Finanzminister Scholz rebellieren“ und die Schuldenbremse reformieren wollten, ebenfalls, um mehr Spielraum für Investitionen zu schaffen.

Die Regel soll sich erst einmal beweisen

Linnert hält solche „Lockerungsübungen“ für gewagt: „Warum bloß will man jetzt eine Regel ändern, die noch gar keine Chance hatte, sich zu beweisen?“ Zudem seien die Stimmen der Länder in dieser Frage entscheidend. „Wir sind es schließlich, die die Schuldenbremse umsetzen müssen“, sagt Linnert. Im Bundeshaushalt dagegen werde der Verschuldungsspielraum bisher nicht einmal ausgenutzt. Wenn sich Grüne also dafür einsetzten, mehr Geld für den Klimaschutz auszugeben, sei das auf Bundesebene schon so möglich. „Stattdessen wird die Schuldenbremse insgesamt in Misskredit gebracht.“

Welches ist das richtige Maß für eine staatliche Verschuldung? Welche Spielräume sind angemessen und verantwortungsbewusst? Diese Fragen seien weiterhin offen, müssten aber dringend geklärt werden. Die sogenannte goldene Regel, die vor der Schuldenbremse galt und von Kritikern wieder gefordert wird, hat sich für Linnert als ungeeignet erwiesen. „Ihr lag ein eher überholter Investitionsbegriff zugrunde.“ Nie habe sich zweifelsfrei abgrenzen lassen, für welche Investitionen in die Zukunft sich der Staat mit Schulden belasten darf. „Es wird keiner Generation daran mangeln, Gründe zu finden, warum die Herausforderungen, der sie sich stellen will, so wichtig sind, dass man dafür Kredite aufnehmen muss.“ Tatsächlich aber müsse sich jede Generation der Schwierigkeit stellen, neue politische Schwerpunkte auch dadurch zu finanzieren, dass andere aufgegeben werden.

Ein eindeutiges Bekenntnis zur Schuldenbremse ist Bestandteil des rot-grün-roten Koalitionsvertrags für Bremen. Entsprechend mache sie sich keine Sorgen, dass in Bremen der bisherige finanzpolitische Kurs vollends aufgeweicht werde, so die Senatorin. Der Druck von außen sei groß, Bremen werde streng beobachtet – nicht nur aus Berlin, sondern auch von den anderen Bundesländern. Der Bau und damit die Finanzierung von Schulen oder Kindergärten über Gesellschaften wie die Gewoba seien aus ihrer Sicht unproblematisch, sofern dabei maßvoll vorgegangen werde, so Linnert weiter. „Man darf so nicht flächendeckend und strategisch vorgehen. Im Mittelpunkt der Überlegung darf nicht stehen, wie man sich außerhalb des Haushalts Geld beschaffen kann.“

Schuldenbremse lässt Politiker wieder Prioritäten setzen

Das Argument, dass die Schuldenbremse die Möglichkeiten und Rechte der Parlamente als Haushaltsgesetzgeber massiv beschränke, lässt Linnert nicht gelten: „Es ist schon eine besondere Verkürzung, wenn man meint, dass sich das Königsrecht des Parlaments vor allen Dingen darin manifestiert, dass es der Regierung erlaubt, Kredite aufzunehmen und sich zur Geldbeschaffungsmaschine macht.“ Die Schuldenbremse führe vielmehr dazu, dass sich Politiker wieder darauf konzentrieren müssten, Prioritäten zu setzen, statt sich auf Kosten nachfolgender Generationen Kompromisse zu erkaufen. „Wir müssen uns wieder Verteilungsauseinandersetzungen stellen, statt uns auf die Schuldenbremse einzuschießen“, fordert Linnert. „Wir werden das wieder lernen müssen.“

Das gelte auch für Bevölkerung. Selbst wenn viele Bürger womöglich grundsätzlich befürworteten, dass die Staatsverschuldung gedeckelt werde – sobald es um Projekte gehe, die Bürger gerne schnell umgesetzt sähen, spiele meist keine große Rolle mehr, woher das Geld komme.

Das Thesenpapier ist laut Linnert den Regierungsvertreterinnen und -vertretern der anderen grün-mitregierten Bundesländer zugegangen. Die grüne Bundesarbeitsgemeinschaft Finanzen werde es demnächst diskutieren.