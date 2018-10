Bürgerschaftspräsident Christian Weber, Alexander Jamnig vom Lions-Club und Bremens Behindertenbeauftragter Joachim Steinbrück (rechts) freuen sich über das Geschenk an die Stadt. Der Platz an der Bürgerschaft ist bereits ausgesucht, das Bronze-Denkmal in Arbeit. (Christina Kuhaupt)

Für ein großes Projekt des Lions-Clubs ist eigens ein Durchführungsverein gebildet worden. Dieser möchte für das kommende Deutschlandtreffen im Jahr 2020 ein Denkmal in der Stadt auf den Weg bringen. Dafür wird der Künstler Felix Brörker sorgen, den Jurist Alexander Jamnig vom Bremer Lions-Clubs bereits gut kennt.

Ein Denkmal zum Anfassen soll es werden. Eines, das Bremer und Besucher – vor allem solche mit Sehbeeinträchtigungen – ab kommendem Jahr animiert, die Innenstadt erst zu ertasten und dann die Innenstadt mit ihren besonderen Gebäuden und der langen Geschichte kennenzulernen. Dem früheren Distriktgovernor Johann Schreiner und Jamnig kam die Idee während eines Spaziergangs durch die Lüneburger Heide.

Das Modell führt durch Bremens gute Stube und zu deren schönsten Ecken. So wird die Arbeit des Künstlers vor der Bürgerschaft ganz in der Nähe des Bremer Lochs stehen, nahe an dem Kiosk neben der Bürgerschaft und damit dicht an Rathaus, Dom und Glocke, erklärt Alexander Jamnig. Wer in der Innenstadt deutlich machen möchte, dass er hiesige Projekte unterstützt, kann zugunsten der Wilhelm-Kaisen-Bürgerhilfe seit langem schon seinen Obolus in das Bremer Loch entrichten.

Nicht der erste Ort

Diese Stiftung wirkt in Erinnerung an Bremens ehemaligen Bürgermeister und widmet sich Hilfsprojekten in der Stadt. Dazu kommt mit dem Modell nun also ein weiteres Zeichen des Engagements. Die Statue des Künstlers will Bremen in all seiner Schönheit und Weltoffenheit als lebens- und liebenswerte Hansestadt zeigen. Welche Qualitäten die Stadt ausmachen, soll daraus ebenso hervorgehen wie deren Wandel und Vielfalt, das Alt neben Neu.

Das neue Modell wird deshalb den Altstadtbereich zwischen Wallanlagen und Brill, aber auch den ersten Teil der Neustadt direkt an der Weser zeigen. Es nimmt auch den Altenwall mit Theater und Kunsthalle auf. Und die Martinistraße mit der Martinikirche, den Versicherungs- und anderen Gebäuden aus neuerer Zeit, zu denen auch das Pressehaus gehört.

Bremen nicht der erste Ort, in dem Felix Brörker aktiv wird. München und Hamburg, aber auch Erfurt sind Städte mit Lions-Clubs, die in den vergangenen Jahren Ausrichter des jährlichen Deutschlandtreffens aller deutschen Mitglieder waren. Zu diesem Anlass haben auch sie ähnliche Stadtskulpturen aufgestellt wie es eine voraussichtlich ab Frühling 2019 in Bremen geben soll. Der Künstler war bereits in Bremen, um sich am künftigen Standort und in der Stadt umzusehen und seine Arbeit vorzubereiten. Schirmherr der Aktion ist übrigens Bürgerschaftspräsident Christian Weber.

Es geht um soziale Handlungskompetenzen

Eine Aktion, die mit Hilfe der Lions über viele Jahre gelaufen ist, ist beispielsweise die Anschaffung von Brillen für Bedürftige auf Haiti. Die Mitglieder der Wilhelm Olbers treffen sich zweimal im Monat. Wie in andere Clubs und Vereinigungen, werden die Zugehörigen vor ihrer Aufnahme in den Kreis ausgewählt. Sie können sich also nicht darum bewerben, sondern werden angesprochen. Zweimal im Monat treffen sich die Mitglieder im Atlantic Grand Hotel in der Bredenstraße. Aktuell hat der frühere Bremer Bürgermeister Jens Böhrnsen den Vorsitz.

1,4 Millionen Mitglieder engagieren sich nach Angaben der Bremer weltweit in 200 Ländern und Regionen in Lions-Clubs. In Deutschland sind es 52 000 Lions sowie etwa 3500 sogenannte Leos. Diese wiederum sind Mitglieder im Alter unter 30 Jahren. In Bremen sind mehrere Clubs tätig, die gemeinsam einem Distrikt angehören. Auf der nächsten Ebene gehören diese Distrikte dann zu einem Multidistrikt wie Deutschland. International sind die Multidistrikte dann wiederum sieben internationalen Areas zugeordnet.

Neben anderen, oft internationalen Aufgaben gibt es in Bremen Integrations- und Bildungsprojekte wie Mehrgenerationenhäuser, Kindergarten- und Grundschulprogramme. Es geht ihnen um soziale Handlungskompetenzen. Auch all das getreu ihrem weltweiten Motto: „We serve“, also „Wir dienen“. Das erzählt Alexander Jamnig.

Der erste Lionsclub in den USA

Passend zu ihrem Selbstverständnis trugen Lions unter anderem dazu bei, die Schutzimpfung gegen Masern bei Kindern voranzubringen, um diese Seuche möglichst weltweit auszurotten. Auch der weiße Blindenstock und die Ausbildung von Blindenhunden entspringen ihrem Engagement, heißt es weiter in der Darstellung der Clubs. Sie finanzierten demnach auch rund acht Millionen Kataraktoperationen, also OPs gegen den Grauen Star. Für Bewohner Westbengalens spendeten Lions für ein deutsch-indisches Klimaschutzprojekt. Blinde haben sie nun auch in Bremen wieder in den Mittelpunkt gestellt.

Der erste Lionsclub wurde bereits 1917 in den USA ins Leben gerufen. Die Clubs der in der Region I/1, also in Bremen, zusammengefassten Organisationen sind laut ihrer Websites der LC Bremen Auguste Kirchhoff, der LC Bremen-Bremer Schlüssel, der LC Heimathafen Bremen, Bremen Lesmona, Bremen Roland, der LC Bremen Unterweser sowie Bremen Wümme und Bremer Schweiz.