Sollte der Stream nicht angezeigt werden, klicken Sie bitte hier.

Strukturwandel, Konkurrenz in den Randbezirken und Schlussendlich die Corona-Krise: Die Bremer Innenstadt hat ein Problem. Nach der Hiobsbotschaft, dass sowohl Galeria Kaufhof als auch Karstadt Sports noch in diesem Jahr schließen werden, kündigte auch das Modeunternehmen Zara an, den Standort in der Obernstraße aufgeben zu wollen. Eine Lösung muss her - und die will der Bremer Senat am heutigen Mittwoch auf dem Innenstadt-Gipfel diskutieren. Die Debatte können Sie hier ab 11.30 Uhr live im Videostream verfolgen.

Neben den Chefs der Senatskanzlei sowie der Ressorts Wirtschaft, Bau und Finanzen nehmen auch die Fraktionen der Bürgerschaft teil. Außerdem sind Vertreter von Investoren und aus der Wirtschaft, der Kammern und des Beirats Mitte vor Ort.

Das sind die Themen, die voraussichtlich auf dem Innenstadt-Gipfel besprochen werden: