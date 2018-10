Die Demo am Hambacher Forst verläuft friedlich. (Patrick Reichelt)

Der Streit um den Hambacher Forst geht weiter. Seit Jahren protestieren Aktivisten gegen die Rodung in dem Waldgebiet. Der Energiekonzern RWE möchte rund die Hälfte der noch verbliebenen 200 Hektar Wald abholzen um Braunkohle abzubauen. In dem ursprünglich etwa 4100 Hektar großen Wald wachsen viele jahrhundertealte Bäume. Zudem bietet er Lebenslauf für geschützte Lebewesen, argumentieren Naturschützer. RWE hingegen ist der Ansicht, die Ausweitung des Braunkohle-Tagebaus Hambach sei nötig um die Stromversorgung sicherzustellen.

Für diesen Samstag hat ein Bündnis aus Natur- und Umweltschutzverbänden zu einer Großdemonstration am Hambacher Forst eingeladen. Aufgrund von Sicherheitsbedenken hatte die Polizei die Kundgebung verboten. Das Verwaltungsgericht Aachen kippte am Freitag das Verbot. Die Demo findet nun wie geplant statt. Unter dem Motto "Wald retten – Kohle stoppen!" geht es mittags los. Auch Bremer Aktivisten setzen sich für den Erhalt des Waldes ein. Die Band Revolverheld spielt vor einem großen Publikum bei strahlendem Sonnenschein. Der Sänger bedankte sich bei den Demonstranten: "Vielen Dank, dass ihr so zahlreich erschienen seid. Ihr seid ein gutes Beispiel, für bunte und friedliche Proteste." Vor Ort dabei ist unser Reporter Patrick Reichelt, der die Umweltschützer bei ihrem Protest begleitet.

Wenn der Liveblog nicht richtig angezeigt wird, klicken Sie bitte hier.