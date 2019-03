Carsten Meyer-Heder (links), Bremer CDU-Spitzenkandidat zur kommenden Bürgerschaftswahl in Bremen, und Carsten Sieling (SPD, rechts), Bürgermeister von Bremen treffen erstmals aufeinander. (Jaspersen;Assanimoghaddam/dpa)

Die beiden Spitzenkandidaten der stärksten Parteien in Bremen treffen an diesem Donnerstag ab 18 Uhr erstmals in einem direkten Rededuell aufeinander. Bürgermeister Carsten Sieling (SPD) und Herausforderer Carsten Meyer-Heder von der CDU debattieren auf Einladung des Politischen Bildungsforums der CDU-nahen Konrad-Adenauer-Stiftung über alle Politikbereiche. Die Debatte begleiten wir mit einem Liveticker.

