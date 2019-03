Bremens Marktplatz ist gut gefüllt. (Christian Walter)

In mindestens 123 Ländern und über 2000 Städten weltweit wurde am heutigen Freitag gegen den Klimawandel gestreikt. Das berichtet die offizielle Twitterseite der "Fridays for Future"-Bewegung. In Deutschland wurden in rund 200 Städten Streiks erwartet. So auch in Bremen: Um 10 Uhr trafen sich Schüler und Erwachsene am Bahnhofsvorplatz, um gemeinsam Richtung Marktplatz zu laufen. Dort lief ab 12 Uhr eine Kundgebung, anschließend gab es sogenannte "Teach-ins" in mehreren Zelten zu den Themen Klimawandel, Kapitalismus und Klimagerechtigkeit. Den Verlauf des Klimastreiks können Sie in diesem Liveblog nachlesen. Sollte er Ihnen nicht angezeigt werden, klicken Sie bitte hier.