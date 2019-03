Willem-Alexander, König der Niederlande, wird von Carsten Sieling vor dem Rathaus empfangen. (Carmen Jaspersen/dpa)

Hoher Besuch in Bremen: Am Mittwoch statten König Willem-Alexander und Königin Máxima von den Niederlanden der Hansestadt einen Arbeitsbesuch ab. Begleitet werden sie von der Handelsministerin Sigrid Kaag, die zugleich eine Wirtschaftsmission leitet. Wir berichten in unserem Liveblog! Sollte Ihnen der Liveblog nicht angezeigt werden, klicken Sie bitte hier.