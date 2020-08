37 Meter lang, 48 Tonnen schwer und mehr Platz für die Fahrgäste: Das verspricht die BSAG mit ihrer neuen Straßenbahn, der "Nordlicht", die am Sonntagabend offiziell eingeweiht wird. Um 20 Uhr beginnt die 90-minütige Übertragung vom Bremer Marktplatz, bei der auch jede der unterschiedlichen Straßenbahn-Epochen mit einem Stargast begleitet wird. So werden unter anderem Tänzer des Grün-Gold-Clubs, Werder-Trainer Florian Kohfeldt oder auch Ex-Bürgermeister Henning Scherf in einem der alten Fahrzeuge der über 120-jährigen Geschichte der Bremer Straßenbahn zu sehen sein.