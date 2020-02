Zu sehen ist eine der Wangerooge-Fähren am Fährhafen von Harlesiel. Am Sonntag finden wegen des erwarteten Sturms «Sabine» keine Fahrten zur Nordseeinsel Wangerooge statt. (Mohssen Assanimoghaddam/dpa)

Deutschland erwartet am Sonntag das Orkantief „Sabine“. Erste Ausläufer werden an der Nordsee laut Deutschem Wetterdienst (DWD) voraussichtlich am Vormittag zu spüren sein. Im Laufe des Tages breitet sich „Sabine“ dann wohl mit schwerem Sturm und einzelnen Orkanböen auf den gesamten Norden und die Mitte des Landes aus. In der Mitte werde der Höhepunkt des Sturms in der Nacht zum Montag erreicht, im Süden am frühen Montagmorgen. Begleitet wird der Orkan vielerorts von heftigen Schauern und Gewittern.

„Sabine“ ist laut DWD ein Winterorkan wie er etwa alle zwei Jahre vorkommt. So stark wie „Kyrill“ (2007) oder „Lothar“ (1999) werde „Sabine“ nicht. Der DWD warnte am Sonntagmorgen vor Unwetter unter anderem in Teilen von Schleswig-Holstein, Niedersachsen und Nordrhein-Westfalen.

Bundesligaspiel fällt aus

Die Deutsche Bahn bereitet sich auf mögliche Probleme am Sonntag vor. Wer nicht reisen möchte, kann die Fahrkarte kostenfrei stornieren. „Wir haben alle Bereitschaften mobilisiert und in jeder Region doppelt verstärkt“, sagte ein Bahnsprecher am Samstag. Das Bahnpersonal sei auf zerstörte Oberleitungen oder umgekippte Bäume vorbereitet. Mobile Einsatztrupps mit Kettensägen sollten eingesetzt werden, um versperrte Gleise freizubekommen.

Das herannahende Sturmtief „Sabine“ hat Borussia Mönchengladbach zur Absage des Bundesligaspiels gegen den 1. FC Köln am Sonntag bewogen. Eine sichere Abreise der Fußball-Fans sei nicht gewährleistet.

