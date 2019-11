Über die Sielwall-Kreuzung sind die Demonstrierenden zur Bürgerweide gezogen. (Marc Hagedorn)

In Deutschland und in zahlreichen Staaten rund um den Globus wird an diesem Freitag für mehr Klimaschutz demonstriert. Auch in Bremen und der Region hat die Fridays-for-Future-Bewegung zu Protestmärschen aufgerufen. Mit diesem Liveblog nehmen wir Sie mit auf den Streik und zur Kundgebung, informieren Sie über Teilnehmerzahlen, Verkehrsbeeinträchtigungen und Forderungen der Demonstranten. Was Sie sonst zum Klimastreik wissen sollten, erfahren Sie hier.

Wo Sie mit Verkehrsbehinderungen rechnen müssen

Wenn an diesem Freitag zwischen 10 und 14 Uhr mindestens 10.000 Menschen demonstrierend durch die Stadt ziehen, wird es zu großen Verkehrsbehinderungen kommen. Fridays for Future hat weltweit zum vierten Klimastreik aufgerufen. Der Verkehr wird aber auch nach Ende der Demo nicht gleich wieder reibungslos fließen. Denn von 16 bis 19 Uhr ist eine weitere Kundgebung unter dem Motto „Wintermarkt“ angemeldet. Dafür wird am Nachmittag die Straße Altenwall zwischen Kunsthalle und Osterdeich gesperrt. Die Polizei empfiehlt, die gesperrten Teilstücke großräumig zu umfahren beziehungsweise ganz auf das Auto zu verzichten, zumal auch viele Busse mit Touristen und Besuchern des Weihnachtsmarktes anrollen werden.

Die Route der Demonstration:

