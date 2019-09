Zehntausende Menschen haben sich in der Nähe des Marktplatzes versammelt. (Jean-Pierre Fellmer)

In ganz Deutschland und in zahlreichen Staaten rund um den Globus will die Fridays-for-Future-Bewegung an diesem Freitag für mehr Klimaschutz demonstrieren.

Angekündigt sind Demonstrationen und Kundgebungen an mehr als 2000 Orten – auch Bremen und zahlreiche Orte aus der Region sind darunter. Deutschlandweit wird am Freitag in mehr als 450 Orten und Städten fürs Klima demonstriert. Beim jüngsten internationalen Streik am 24. Mai gingen deutschlandweit 320.000 Menschen auf die Straße.

Zur Demonstration aufgerufen haben neben Fridays for Future, Umweltverbänden wie BUND und Greenpeace sowie der Nordkirche erstmalig auch Gewerkschaften, darunter der DGB, Verdi und die IG Metall.

