Die Straßen in der Bremer Innenstadt gehören heute den Treckern. (Frank Thomas Koch)

Der bundesweite Bauernprotest kommt nach Bremen: Zahlreiche Bauern haben sich am Freitagmorgen mit ihren Traktoren auf den Weg zur Großkundgebung in die Bremer Innenstadt gemacht, zu der das Agrarbündnis „Land schafft Verbindung“ aufgerufen hatte. Auf dem Domshof wollen die Landwirte unter anderem ein Positionspapier an Umweltsenatorin Maike Schaefer (Grüne) übergeben. Die Demos sollten von 10 bis 15 Uhr auf dem Trammplatz in Hannover und ab 13 Uhr auf dem Bremer Rathausplatz stattfinden. In Bremen kommt es bereits am Vormittag zu zahlreichen Verkehrseinschränkungen. Die Parkallee wurde extra für die Trecker gesperrt. Angesagt haben sich laut Jan Geerken, einem der Organisatoren der Großkundgebung, mehr als 2000 Landwirte von Betrieben aller Größenordnungen aus dem ganzen Nordwesten.

Die Landwirte protestieren gegen das von der Bundesregierung geschnürte Agrarpaket, das unter anderem Auflagen zum Insektenschutz und eine Kennzeichnung von Produkten unter dem Tierwohlaspekt vorsieht. Die Bauern wollen für die Interessen der Agrarbetriebe und gegen aus ihrer Sicht zu harte Umweltschutzregeln demonstrieren. Die Landwirte kritisieren, dass es im Vorfeld keinen ausreichenden Dialog gegeben habe.

Die WESER-KURIER-Reporter sind vor Ort, begleiten die Landwirte auf ihren Treckern und auf den Weg nach Bremen und sprechen über ihre Sorgen und Wünsche. Sie erfahren von den Demonstrationsteilnehmern etwas über ihre Anliegen und berichten in Bildern, Texten und Videos von den Protesten und den Verkehrseinschränkungen, die mit ihnen einhergehen.

