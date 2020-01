Bereits im Oktober vergangenen Jahres demonstrierten Bauern in Hannover. (picture alliance/Sina Schuldt/dpa)

Der bundesweite Bauernprotest kommt nach Bremen: An diesem Freitag werden Tausende Traktoren in der Bremer Innenstadt erwartet, wo das Agrarbündnis „Land schafft Verbindung“ eine Großkundgebung plant. Auf dem Domshof wollen die Landwirte unter anderem ein Positionspapier an Umweltsenatorin Maike Schaefer (Grüne) übergeben. In Bremen ist mit zahlreichen Verkehrseinschränkungen zu rechnen.

Die Landwirte protestieren gegen das von der Bundesregierung geschnürte Agrarpaket, das unter anderem Auflagen zum Insektenschutz und eine Kennzeichnung von Produkten unter dem Tierwohlaspekt vorsieht. Die Bauern kritisieren, dass es im Vorfeld keinen ausreichenden Dialog gegeben habe.