Über die Sielwall-Kreuzung sind die Demonstrierenden zur Bürgerweide gezogen. (Marc Hagedorn)

In Deutschland und in zahlreichen Staaten rund um den Globus wurde an diesem Freitag für mehr Klimaschutz demonstriert. Auch in Bremen und der Region hatte die Fridays-for-Future-Bewegung zu Protestmärschen aufgerufen. Laut Polizei haben in Bremen 5400 Menschen an der Demonstration teilgenommen. In unserem Liveticker haben wir Sie mit auf den Streik und zur Kundgebung genommen, informierten Sie über Teilnehmerzahlen, Verkehrsbeeinträchtigungen und Forderungen der Demonstranten. Was Sie sonst zum Klimastreik wissen sollten, erfahren Sie hier.

Das war die Route der Demonstration:

