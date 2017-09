Das Haus der Bürgerschaft. (Christian Walter)

Sekt oder Selters? Der Wahlsonntag ist der Tag der Stimmabgabe und zugleich der Tag der Wahlpartys. Die Mitglieder aller großen Parteien in Bremen kommen am späten Nachmittag in Kneipen oder Restaurants zusammen, um Punkt 18 Uhr gemeinsam vor dem Fernseher die Ergebnisse der Bundestagswahl in Empfang zu nehmen. Die SPD zum Beispiel rottet sich in der Ständigen Vertretung in der Böttcherstraße zusammen, die CDU wiederum hat das Fritz-Theater am Herdentor gemietet. Die Bremer Grünen treffen sich im Falstaff in der Neustadt, während die FDP im Muchos Mas am Wall feiert oder trauert. Und die Anhänger der Linken warten in der Lox-Bar in Walle auf die Bekanntgabe der Ergebnisse.

Der WESER-KURIER richtet gemeinsam mit der Bremischen Bürgerschaft, dem Bremer Presse-Club und Radio Bremen einen großen Wahlabend im Haus der Bürgerschaft aus. Sämtliche Politikspitzen aus Bremen werden sich hier im Verlauf des Abends blicken lassen und erklären müssen, warum es so oder so gelaufen ist. Die Veranstaltung ist nicht öffentlich, allerdings können Leserinnen und Leser des WESER-KURIER per Internet-Livestream zwei prominent besetzte Podiumsdiskussionen verfolgen.

Susanne Ahlers - Jobcenter Bremen (Christina Kuhaupt)

Ab 18.30 Uhr werden sich zunächst Karikaturist Til Mette, Schriftsteller David Safier, Jobcenter-Geschäftsführerin Susanne Ahlers sowie Bego-Geschäftsführer Christoph Weiss über den Wahlausgang unterhalten. Moderieren werden die Runde WESER-KURIER-Chefredakteur Moritz Döbler sowie Buten-un-binnen-Moderator Felix Krömer.

Um 20.15 Uhr gibt es im Haus der Bürgerschaft das, was man anderswo Elefantenrunde nennt: Döbler und Krömer werden mit Björn Tschöpe (SPD), Jens Eckhoff (CDU), Kristina Vogt (Linke), Maike Schaefer (Grüne), Lencke Steiner (FDP) und Frank Magnitz (AfD) das Ergebnis der Wahl besprechen und ausloten, welche neuen Optionen die Parteien auf Bundesebene angesichts des Wahlergebnisses haben. Außerdem stellt sich die Frage, welche Folgen das Ergebnis für die Bremer Politik haben wird. Der Livestream für beide Fragerunden ist abrufbar unter der Webadresse www.weser-kurier.de/btw17live.

Karikaturist Til Mette und Jobcenter-Chefin Susanne Ahlers. (Leona Ohsiek)

In unserem Onlineangebot werden wir am Sonntagabend auch fortwährend über den Wahlausgang berichten. Unter www.weser-kurier.de/btw17bremen und www.weser-kurier.de/btw17region stellen wir die Ergebnisse für Bremen und die Region rund um Bremen bis auf Wahllokal-Ebene dar. In der Montagausgabe unserer Zeitung werden wir dann ausführlich die Ergebnisse und Reaktionen des Abends abbilden.