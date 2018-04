Eine 31-Jährige Radfahrerin wurde von einem Lkw erfasst. (dpa)

Am frühen Dienstagabend gab es erneut einen Unfall mit einer Radfahrerin und einem abbiegenden Lkw: Ein 40-Tonner fuhr in der Neustadt eine 31-jährige Radfahrerin an. Sie wurde dabei schwer verletzt.

Der Fahrer des Lasters stand nach Angaben der Polizei Bremen mit seinem Sattelzug zunächst bei Rot an der Ampel an der Ecke von Friesenwerder und Große Sortilienstraße. Als der 63-Jährige dann bei Grün nach rechts in die Große Sortilienstraße einbiegen wollte, ließ er zunächst mehrere Fußgänger die Fahrbahn passieren.

Allerdings übersah der Lkw-Fahrer eine 31-jährige Frau, die mit ihrem Trekkingfahrrad in Richtung Stephanibrücke fuhr. Sie geriet unter die Sattelzugmaschine und erlitt schwere, jedoch keine lebensgefährlichen Verletzungen. Sie musste in eine Klinik eingeliefert werden.

Die Kreuzung war nach dem Unfall teilweise gesperrt, zu größeren Verkehrsbehinderungen kam es jedoch nicht. (wk)