Nach einem schweren Unfall ist die Autobahn 1 bei Stuhr in Richtung Hamburg derzeit voll gesperrt. Nach Angaben der Polizei Delmenhorst ist am Mittag ein Lkw zwischen Stuhr und der Anschlussstelle Brinkum in ein Stauende gekracht. Dabei schob er zwei weitere Lastwagen ineinander. Die Bergungs- und Rettungsarbeiten werden nach Angabe der Polizei „einige Stunden“ andauern. Ein Rettungshubschrauber ist im Einsatz.

Durch die Vollsperrung in Richtung Hamburg wird der Verkehr derzeit über die B322 abgeleitet. Wer über die A28 über das Dreieck Stuhr auf die Autobahn auffahren möchte, wird in Richtung Osnabrück umgeleitet.

