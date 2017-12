Erneut hat sich in Bremen ein Lkw-Fahrer verschätzt und ist mit zu hohem Gefährt im Findorfftunnel steckengeblieben. Laut Polizeiangaben ereignete sich der Unfall am Donnerstag gegen 14.30 Uhr. Der Fahrer hat sich bei dem Unfall leicht verletzt. Die Friedrich-Rauers-Straße sowie der Tunnel sind derzeit in Richtung Bürgerweide gesperrt. (wk)