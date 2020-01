Der 72-Jährige verstarb noch am Unfallort. (Karl-Josef Hildenbrand/dpa)

Bei einem Unfall mit einem Lkw im Fischereihafen in Bremerhaven ist am Montagvormittag ein 72 Jahre alter Autofahrer ums Leben gekommen. Wie die Polizei berichtet, war der 72-Jährige gegen 11 Uhr auf der Labradorstraße stadteinwärts unterwegs, als er an der Kreuzung mit der Straße Am Luneort einen vorfahrtsberechtigten Lkw übersah. Das Auto des 72-Jährigen wurde durch den Aufprall auf einen Grünstreifen geschleudert, der Mann im Auto eingeklemmt. Trotz sofortiger Rettungsmaßnahmen verstarb der 72-Jährige noch an der Unfallstelle, seine Beifahrerin wurde mit schweren Verletzungen in ein Krankenhaus eingeliefert. (sei)