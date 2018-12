Die vier Lastwagen seien aus bisher ungeklärten Gründen ineinander gekracht, teilte die Polizei mit. (Florian Kater)

Aus bisher ungeklärten Gründen seien vier Lastwagen ineinander gekracht, teilte die Polizei mit. Die Wucht des Aufpralls sei so groß gewesen, dass die Fahrzeuge ineinander verkeilt wurden.

Das Führerhaus, in dem der 37-Jährige Lkw-Fahrer zu Tode kam, wurde vollständig zerstört. Zwei weitere Menschen wurden leicht verletzt. Die Autobahn war in Richtung Osnabrück auf Höhe von Bremen-Arsten zeitweise voll gesperrt. Ab dem frühen Morgen wurde der Verkehr über einen Fahrstreifen an der Unfallstelle vorbeigeleitet. Die Ermittlungen zum Unfallhergang dauern an, teilte die Polizei mit. (mmi/dpa)